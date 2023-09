SUS disponibiliza serviços de atenção primária para o público masculino

Qual foi a última vez que você foi fazer algum exame de rotina? A resposta para esta pergunta costuma variar a depender do gênero que está respondendo. De acordo com pesquisas oficiais do governo, as mulheres tendem a cuidar mais da saúde, enquanto os homens seguem desenvolvendo mais doenças e morrendo, em média, mais cedo.

Dados do Ministério da Saúde apontam que apenas um em cada quatro atendimentos individuais para usuários com idade entre 20 e 59 anos é de um homem. Ainda segundo o Ministério, até os 80 anos de idade, os homens morrem mais que as mulheres em absolutamente todas as faixas etárias.

Na média do tempo de vida, os homens morrem 7,1 anos mais cedo. Além disso, eles registram, em média, mais mortes prematuras, entre 30 e 69 anos, por causa das chamadas doenças crônicas não transmissíveis e por causa de doenças externas, ainda segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde.

Campanha do SUS

Foi justamente por causa destes dados que o SUS decidiu agir e realizar campanhas para fazer com que mais homens comecem a realizar mais exames médicos de maneira periódica. A ideia é justamente reduzir a quantidade de problemas para esta parcela específica da população, que costuma não se cuidar.

“A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH) estrutura ações e estratégias para o atendimento do público masculino. O principal foco da iniciativa é justamente ampliar o acesso e o acolhimento desses pacientes na APS, para que a sociedade também enxergue os espaços de saúde e prevenção como locais masculinos”, diz o ministério.

“Nesse cenário, o Ministério da Saúde orienta que o homem busque os serviços de saúde não apenas nos casos de doenças e agravos já instalados, mas que tentem realizar, pelo menos, uma consulta por ano”, completa a nota divulgada pela pasta.

Como funciona a campanha

A campanha pela saúde dos homens está traçada juntamente com os agentes de saúde. A ideia é incentivar o engajamento de equipes para a realização da busca ativa e o cadastramento de pacientes masculinos no sistema do e-SUS.

“O Ministério da Saúde também orienta os agentes de saúde a manterem o cadastro dos pacientes em fichas atualizadas e estimula o funcionamento das Unidades Básicas de Saúde em horários alternativos de atendimento, para garantir acesso dentro da rotina de trabalho de parte do público”, diz a pasta.

A ministra Nísia Trindade também vem sinalizando que vai aumentar a proporção de cartazes da campanha em unidades da saúde. O Ministério indica ainda que vai aumentar a quantidade de rodas de conversas com a comunidade para tentar conscientizar o público masculino.

Serviços disponibilizados gratuitamente para a saúde do homem:

acolhimento e identificação da necessidade médica;

atendimento individual e coletivo realizado por médicos, enfermeiros, dentistas e equipes multiprofissionais;

visita e atendimento domiciliar;

cuidados para a saúde bucal;

pré-natal do parceiro;

atualização do cartão de vacinação;

diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças sexualmente transmissíveis e de doenças infecto contagiosas; e

controle do tabagismo.

Fausto Silva

Não é de hoje que ministérios da saúde de vários governos diferentes tentam melhorar os índices da saúde dos homens. O tema, no entanto, ganhou mais força nas últimas semanas, quando o apresentador Fausto Silva passou por um transplante de coração. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele agradeceu o apoio.

“[Quero] fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fabio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, homem simples… Eu fico emocionado, porque me deixou a chance de viver de novo”, disse o apresentador, emocionado, no vídeo.