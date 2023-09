Suspeito de ladrão armado morto a tiros pela polícia no Arizona, mostra vídeo

Um suposto ladrão armado foi morto a tiros pela polícia em plena luz do dia no Arizona… e o encontro violento foi capturado em um vídeo recém-divulgado.

Um dos policiais joga uma granada flash bang pela janela e ela explode perto do Pride, fazendo com que a fumaça suba ao redor de seus pés.

Mas ele logo é morto a tiros por um detetive armado com uma espingarda no banco do passageiro da frente do SUV – depois que Pride sacou o que parecia ser uma arma de fogo.