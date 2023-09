Taco ABRE OPORTUNIDADES em várias cidades do RJ e ES

A Taco, empresa criada em 1985, na cidade do Rio de Janeiro, tornando-se, rapidamente, um referencial de moda básica no país, está contratando novos funcionários no mercado. Quer dizer, antes de falar mais sobre, consulte a lista de vagas disponíveis:

Auxiliar de Qualidade – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Banco de Talentos – RJ – Rio de Janeiro – RJ – Banco de talentos;

Conferente – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Gerente de loja – Vitória e Vila Velha – ES – Efetivo;

Líder de Operações – Duque de Caxias – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Barra Shopping – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Carioca Shopping – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Maricá – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Nova Iguaçu – RJ – Efetivo;

Vendedor (a) – Shopping Nova América – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Taco

Contando mais sobre a Taco, é válido frisar que, a empresa iniciou o seu processo de expansão na década de 90 e hoje tem 174 lojas operando em todas as regiões do Brasil, sendo 63 lojas próprias, 61 franquias e 50 pontos multimarcas.

A sua proposta é oferecer produtos de qualidade, de moda básica, buscando sempre a qualidade e o preço justo. Outro fator importante é a exclusividade, pois os produtos só são encontrados nas lojas TACO. Por isso, investe em layouts modernos e confortáveis, procurando oferecer um ambiente agradável e um serviço eficiente. Seja navegando pelo site ou em uma de suas lojas pelo país, tenha a certeza de que está trabalhando para oferecer o melhor aos clientes.

Como enviar o seu currículo para uma das vagas?

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

