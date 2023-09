Tai Tuivasa faz a primeira declaração após a derrota no UFC 293 para Alexander Volkov

Pela segunda vez na carreira no MMA, Tai Tuivasa perdeu três lutas seguidas.

O peso pesado de 30 anos sofreu uma derrota por finalização no segundo round para Alexander Volkov na noite de sábado no UFC 293, acertando um estrangulamento de Ezequiel raramente visto após uma guerra de idas e vindas com o ex-campeão do Bellator na Qudos Bank Arena. em Sydney, Austrália.

Tuivasa (14-6) já perdeu três lutas consecutivas nas mãos de Ciryl Gane, Sergei Pavlovich e Volkov, com todas as três lutas terminando em paralisações. Antes de sua última queda, “Bam Bam” foi o autor de uma das melhores histórias de retorno na divisão de pesos pesados ​​do UFC, subindo para uma inesperada disputa pelo título com a força de uma sequência de cinco lutas consecutivas de vitórias por nocaute sobre nomes como Derrick Lewis, Augusto Sakai, e Stefan Struve.

Tuivasa postou um comunicado no Instagram após sua última derrota no UFC 293. O depoimento pode ser visto abaixo.