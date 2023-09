Talk show de Drew Barrymore retornando em meio a greve, criticado pela WGA

A ex-estrela infantil anunciou no domingo que a 4ª temporada de ‘The Drew Barrymore Show’ retomará em breve a produção, algo que ela sabe que vai irritar as pessoas … mas que ela está defendendo conforme necessário, ao mesmo tempo que promete cumprir os regulamentos de greve.

Drew escreve: “Tomei a decisão de me afastar dos prêmios da MTV, de cinema e de televisão porque era o apresentador e isso tinha um conflito direto com o que a greve estava tratando: estúdios, streamers, cinema e televisão. também na primeira semana da greve e então fiz o que achei apropriado na época para me solidarizar com os escritores. E para ser claro, nosso talk show terminou em 20 de abril.