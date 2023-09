Tamar Braxton diz que seu carro foi assaltado e posta vídeo

Tamar escreve: “Fui assaltado. Em casa. Não estou seguro em lugar nenhum. Não sei por que continuo sendo violado. Tinha muita coisa no meu carro porque não moro em lugar nenhum porque não estou seguro em lugar nenhum ou com qualquer pessoa.”

Não está claro quando exatamente isso aconteceu, mas se foi no domingo… isso é chocante, porque ela estava no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta para cantar o Hino Nacional antes do jogo Packers-Falcons. Sabe-se que Tamar também possui propriedades na área do ATL.