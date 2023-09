Tarjab VOLTA A CONTRATAR para diversos setores

A Tarjab, empresa que é referência nos ramos de construção e incorporação, está com algumas ótimas vagas de emprego abertas. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, confira quais são os postos de trabalho disponíveis no presente momento:

Almoxarife – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Assistência Técnica – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Inteligência de Mercado – São Paulo – SP – Efetivo;

Engenheiro (a) Civil – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Estagiário (a) de Obra – São Paulo – SP – Estágio;

Gerente de Obra – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Tarjab

Contando mais sobre a empresa, podemos frisar que a Tarjab iniciou sua história em 1983, e após 37 anos desta jornada, hoje é uma das empresas mais conceituadas do ramo em que atua.

Desde o início de suas operações, o desejo de ser uma empresa que promove a sustentabilidade econômica, social e ambiental, está concretizada nas centenas de unidades entregues e em construção, todas com acabamento diferenciado, alto nível de personalização e com a qualidade da marca Tarjab.

Valores como Relacionamento, Qualidade, Integridade e Sustentabilidade são os pilares da Tarjab. Aliados a construção de projetos de qualidade e principalmente uma relação de confiança e transparência com os seus clientes, se tornou única.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas já veio à tona, a candidatura é bem simples. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.



