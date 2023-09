Tata Martino pede calma a Leo Messi: Quando ele volta ao Inter Miami?

Adepois Inter Miamiestá batendo nas mãos de Gonzalo Pineda AtlantaGerardo Martino confirmou que Lionel Messi ficou afastado por cansaço muscular e ressaltou que sua prioridade é se preparar para a final do US Open Cup, no final do mês.

“Messi está com fadiga muscular e seria muito imprudente trazê-lo para jogar este jogo” e é por isso que ele não poderia fazer parte do time que sofreu uma dura derrota por 5 a 2 que complica as chances do time da Flórida de se classificar para os playoffs da MLS.

Quando Messi jogará?

O craque argentino de 36 anos não participou da vitória da Argentina sobre a Bolívia nas eliminatórias sul-americanas em La Paz e neste fim de semana permaneceu em Miami, assim como o espanhol Jordi Albaque sofre de problemas físicos semelhantes.

“Dois dias antes já havíamos tomado a decisão de que eles não viriam. Corremos o risco de consequências piores se eles viessem jogar este jogo.”

“Eles vão treinar amanhã e veremos isso dia após dia. Nada muda a nossa visão de como ele (Messi) vai treinar. Não temos urgências. Se ele estiver bem e confiante, poderá jogar (na quarta-feira) e se isso acontecer isso não acontecer ele vai esperar mais alguns dias.”

O que vem por aí para o Inter Miami?

No dia 27 de setembro o time rosa tem a chance de conquistar o segundo título do ano, após o Taça das Ligas em agosto, se derrotar o Dínamo de Houston na final da Copa do Aberto dos Estados Unidos.

“A final é um jogo. É muito tentador lutar pelo título”, reconheceu Tata.