Tatuagem astrológica de Aaron Rodgers: o significado por trás da obra de arte

Aaron Rodgerso quarterback do Jatos de Nova Yorktem um relacionamento único com um tatuador do Brooklyn Balazs Bercsnyi. Embora Bercsnyi seja conhecido por seu trabalho com clientes de primeira linha, como Orlando Bloom e Winnie Harlowfoi sua intrincada tatuagem astrológica no antebraço esquerdo de Rodgers que chamou a atenção do mundo dos esportes.

Rodgers levou para Instagram para mostrar sua nova tinta em julho de 2022 e expressou sua gratidão a Bercsnyi, dizendo: “Há uma história profunda e significativa e uma conexão com absolutamente cada elemento desta obra de arte, e compartilharei um pouco mais sobre isso um dia.” A tatuagem apresenta três signos astrológicos: Aquário e Sagitário, em homenagem aos seus afilhados, e Escorpião na extrema esquerda.

BercsnyiO trabalho de é “fortemente influenciado por práticas e rituais ancestrais, espiritualidade, geometria sagrada, ocultismo e escultura”, segundo seu site. Ele é especialista em “tatuagens de talismã preto e cinza com agulha única e linhas finas”. No entanto, não faz muito tempo que Bercsnyi estava lavando pratos em um restaurante de Londres antes de ser descoberto por outro tatuador que viu seus desenhos intrincados e o encorajou a prosseguir com a tatuagem.

Bercsnyi aproveitou a oportunidade de trabalhar na cidade de Nova York quando respondeu a um anúncio para trabalhar na lendária Bang Bang loja de tatuagem no Lower East Side. Ele aprimorou sua arte lá antes de seguir carreira solo e se estabelecer em Williamsburg. Assim como Rodgers, Bercsnyi rapidamente abraçou seu lar adotivo.

Rodgers e Bercsnyi têm uma longa amizade

“A cidade de Nova Iorque é muito maior, mais cara, muito mais rápida e muito mais diversificada do que Budapeste”, disse Bercsnyi. “Budapeste é uma cidade linda e histórica com arquitetura e estilo mais antigos. É um pouco mais descontraída, eu diria. Não há outra cidade como Nova York.”

Rodgers elogiou o trabalho de Bercsnyi e sua amizade. “Eu amo o artista. Eu o conhecia há algum tempo e foi um momento divino”, disse Rodgers. “Levei isso muito a sério porque aquela coisa está lá para sempre.”

No final das contas, a tatuagem de Rodgers representa mais do que apenas uma peça decorativa de arte corporal. É um símbolo de sua conexão com seus afilhados e uma homenagem à história profunda e significativa por trás de cada elemento do design. E para Rodgers, não há ninguém melhor do que Bercsnyi para dar vida a essa história.