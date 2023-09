Taxação acima de U$$ 50 chega a 93%

Nos últimos meses, tem havido uma grande repercussão sobre as mudanças nas taxas de importação para compras realizadas em lojas internacionais, como SHEIN e AliExpress. O programa Remessa Conforme, lançado pelo Governo Federal, tem gerado impacto significativo nos valores cobrados pelos produtos importados, afetando diretamente os consumidores brasileiros.

Neste artigo, exploraremos as principais mudanças nas taxas de importação, os benefícios e desafios enfrentados pelas empresas que aderiram ao programa Remessa Conforme e como isso pode impactar as compras realizadas em lojas como SHEIN e AliExpress. Acompanhe!

O Programa Remessa Conforme

O programa Remessa Conforme foi criado com o objetivo de agilizar e organizar as importações no Brasil, além de regular o comércio eletrônico. Desde sua implantação em agosto deste ano, as empresas que não aderiram ao programa estão sujeitas à taxação de todos os produtos importados, incluindo aqueles com valores abaixo de US$ 50.

As lojas que aderem ao programa recebem benefícios, como uma liberação alfandegária mais rápida, desde que paguem os impostos devidos. Por outro lado, as empresas que não aderem ao programa estão sujeitas a taxações em todas as remessas enviadas para o Brasil, o que tem afetado diversas importações.

Impacto nas Compras Internacionais

Uma das principais mudanças trazidas pelo programa Remessa Conforme é a taxação de até 92% sobre produtos comprados em lojas internacionais acima de US$ 50. Essa taxa é composta pelo Imposto de Importação (II) de 60% e pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 17%.

No entanto, é importante ressaltar que produtos com valores menores de US$ 50 também são taxados com o ICMS de 17%, sendo isento apenas o imposto federal. Algo que tem chamado a atenção é a taxação do ICMS sobre o valor do produto já com o Imposto de Importação, o que acaba encarecendo ainda mais o produto.

Exemplos de Taxações

Para entender melhor o impacto das taxações, vamos analisar alguns exemplos recentes. De acordo com relatos de usuários, um smartwatch enviado para teste e com valor inferior a US$ 50 foi taxado em R$ 97,59. Outro exemplo é um conjunto de placas eletrônicas com valor de apenas 14 dólares, que teve uma taxa extra de imposto federal e ICMS de R$ 83,14, equivalente a 92% do valor total da encomenda.

Esses exemplos demonstram como as taxações têm afetado diversos produtos importados, gerando um aumento significativo nos custos para os consumidores brasileiros.

Objetivos do Governo

O governo alega que essas medidas têm como objetivo equilibrar a competição entre empresas estrangeiras e nacionais, além de atender às preocupações dos varejistas brasileiros em relação à concorrência desleal. A Receita Federal promete benefícios, como a liberação imediata de compras internacionais na alfândega, em troca do cumprimento das regras do programa pelas empresas estrangeiras, como a SHEIN, AliExpress e outras.

Dicas para Compras Internacionais

Diante desse cenário, é importante estar ciente das mudanças e das possíveis taxações ao realizar compras internacionais, principalmente em lojas que não aderiram ao programa Remessa Conforme. Além disso, algumas dicas podem ajudar a minimizar os impactos financeiros:

Pesquisar sobre as taxas e impostos antes de efetuar a compra; Verificar se a loja aderiu ao programa Remessa Conforme; Considerar o valor total da compra, incluindo impostos e taxas; Avaliar a possibilidade de comprar produtos similares de empresas nacionais.

As mudanças nas taxas de importação para compras realizadas em lojas internacionais, como SHEIN e AliExpress, têm gerado impacto significativo nos custos dos produtos importados. O programa Remessa Conforme busca organizar as importações e regular o comércio eletrônico, porém, as taxações podem encarecer as compras internacionais.

É fundamental que os consumidores estejam cientes das mudanças e busquem informações sobre as taxas e impostos antes de efetuar suas compras. Além disso, considerar alternativas de empresas nacionais pode ser uma opção para evitar os altos custos das importações.