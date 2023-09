Taylor Swift assistindo ao jogo dos Chiefs pessoalmente com a mãe de Travis Kelce

Taylor Swift parece ter confirmado os rumores de namoro sobre ela e Travis Kelce – porque ela está no prédio para assistir ao jogo dele agora… parada ao lado da mãe dele.

A estrela pop acabou de aparecer na transmissão da FOX da NFL antes do pontapé inicial entre o Kansas City Chiefs e o Chicago Bears. Os Chiefs estão em casa hoje, no Arrowhead Stadium… e assim que começaram a apresentar o jogo, cortaram para TS em um camarote privado.

TayTay estava enfeitado com as cores KS… mas o mais importante, bem ao lado Donna Kelce , mãe de TK. Quando a câmera se aproximou dela, ela começou a aplaudir e a gritar.

Na verdade … o fato de Taylor existir é um grande negócio e certamente acaba com esses rumores. Obviamente, eles estão em contato e saindo juntos… e talvez até mais.

Lembre-se, no início desta semana… Travis disse publicamente que convidou Taylor para um jogo e parece que ela aceitou a oferta muito rapidamente.

Isto, claro, tudo vem na esteira do irmão de Travis, Jasãoaparentemente dando crédito a todas as especulações… dizendo que ele acreditei em tudo ser verdadeiro.” Podemos ver isso com nossos próprios olhos agora.