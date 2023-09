Taylor Swift assusta filme Exorcista a partir da data de lançamento de sexta-feira, 13

euveja o que você os fez fazer, de fato.

Taylor Swift tem mais uma vitória no bolso após forçar Imagens Universais para avançar com o lançamento teatral de The Exorcista: Crente filme para 6 de outubro depois que ela anunciou que seu filme show Taylor Swift: a turnê Eras filme concerto será estreado em Sexta-feira, 13 de outubro.

O produtor confirmou que o estúdio agitou uma bandeira branca

O cantor A influência sobre o público que está ansioso para consumir qualquer produto que ela lança fez com que os produtores mudassem sua estratégia de lançamento, a fim de minimizar o impacto sobre venda de ingressos do aguardado filme de terror este dia das Bruxas temporada.

Jason Blumo chefe de Blumhousefoi o emissário do estúdio que anunciou a mudança mídia social ao curvar-se para Rápido ditado “Olha o que você me fez fazer. O Exorcista: Crente muda para 06/10/23” seguido pela hashtag #TaylorWins.

Pré-venda de filme-concerto já atingiu US$ 10 milhões de dólares

De acordo com um relatório de Prazo finalo pré-venda para o filme concerto ultrapassou US$ 10 milhões de dólares poucas horas depois AMC iniciou a venda. No final do dia, espera-se que seja um dos pré-vendas de maior bilheteria para lançamento teatral.

Fãs que se aglomeraram Site da AMC comprar ingressos forçou o site a estabelecer um Linha de espera para acessar o pré-venda.

O filme-concerto de Swift foi filmado durante os três primeiros shows da cantora. seis encontros consecutivos no Estádio SoFi de Inglewood.

O anúncio do filme de turnê pegou os fãs desprevenidos já que ela acabou de terminar o primeiro Perna dos EUA da turnê e continuará a ter datas internacionais durante todo 2024terminando com um segundo Perna dos EUA em Outubro e novembroe mais seis concertos em Centro Rogers em Toronto Canadá.

A próxima parada da turnê do jogador de 33 anos será em Buenos Aires, Argentina de 9 de novembro para 11 de novembro.