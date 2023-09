Taylor Swift compareceu ao jogo dos Chiefs foi maior que a NFL, diz Ryan Clark

A NFL é rei e há poucas coisas que poderiam ofuscá-la, mas Taylor Swift fez exatamente isso depois de assistir ao jogo do Chiefs no domingo – é o que diz Ryan Clark quem conta TMZ Esportes a aparência dela era TÃO grande que se tornou mais importante do que o que acontecia em campo!

Swifties e fãs de esportes ainda estão entusiasmados depois que a estrela pop foi vista torcendo Travis Kelce de uma suíte com sua mãe durante o Chiefs vs. Jogo dos Bears no Arrowhead Stadium… que solidificou meses de rumores em torno do casal em potencial.