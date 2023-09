Taylor Swift deve comparecer ao próximo jogo de Travis Kelce, domingo, no New York Jets

Taylor Swift está realmente cavando Travis Kelce … porque ela é esperada de volta em seu próximo jogo da NFL.

Fontes confirmam ao TMZ… a partir de agora, Taylor deve comparecer ao jogo de domingo entre o Kansas City Chiefs de Travis e o New York Jets no MetLife Stadium em Nova Jersey.

Fomos informados de que a equipe de Taylor ainda está trabalhando na logística de segurança com o MetLife Stadium, onde ela jogou grande concerto no início deste verão em sua turnê “Eras”.



Taylor voltaria por alguns segundos… ela foi ao jogo dos Chiefs no último domingo, assistindo Travis marcar um touchdown em uma suíte particular com sua família. Foi a primeira vez que ela foi a um de seus jogos desde que começaram a sair, e a primeira vez que conheceu os pais dele.

A programação da NFL está se alinhando perfeitamente para Taylor e Travis… seu time está jogando fora de casa contra os Jets, do outro lado do rio da cidade de Nova York… onde Taylor possui um lugar.

TMZ contou a história … Taylor e Travis ficaram super aconchegantes um com o outro depois do jogo do último domingo, ela estava cobrindo o braço dela em seu pescoço enquanto conversavam na festa privada que ele organizou.

Como relatamos pela primeira vez… o cantor e garanhão da NFL saiu várias vezes antes, mas em ambientes mais íntimos do que um estádio de futebol.

Esportes de recepção foi o primeiro a relatar os planos de Taylor de comparecer ao jogo Chiefs-Jets.