Taylor Swift é a melhor amiga de todos os tempos? Ela dá seu apartamento em Nova York para Sophie Turner

Scantora famosa Taylor Swift tem sido uma fonte de apoio para a atriz Sofia Turner desde que ela se separou Joe Jonas.

Agora, Rápido deu um passo além ao emprestar torneiro um luxuoso apartamento no centro de Nova York para ajudá-la durante a complexa disputa legal com Jonas.

A famosa artista possui uma propriedade em Tribeca, que normalmente mantém como investimento, mas agora a ofereceu a torneiro como residência temporária.

Sophie Turner se instala no apartamento de Taylor Swift

torneiro e suas duas filhas foram vistas se instalando no bairro moderno, explorando restaurantes locais de comida caseira.

Este ato de generosidade vem depois torneirobatalha legal com Jonasa quem ela processou por supostamente reter os passaportes de suas filhas, impedindo-as de retornar à sua terra natal, a Inglaterra.

Jonas pediu o divórcio de torneiro, encerrando seu casamento de quatro anos. O processo de divórcio tomou um rumo controverso, com ambas as partes envolvidas numa disputa legal complicada que abrange múltiplas jurisdições e sistemas jurídicos.

Foi revelado que o divórcio deles já estava fermentando há um ano antes de chegar às manchetes. Jonas pediu o divórcio em 5 de setembro, o que levou torneiroa resposta legal de, enquanto ela busca realocar seus dois filhos para o Reino Unido.

Taylor Swift e Sophie Turner são boas amigas

Enquanto isso, RápidoO apoio de, incluindo a oferta de apartamento, ressalta a força de sua amizade com torneiro durante este período desafiador.

De acordo com o HuffPost do Reino Unido, as duas celebridades se conheceram em 2019 durante as filmagens de um episódio do ‘The Graham Norton Show’. Eles foram convidados na mesma época e desde então formaram uma sólida amizade.

Rápido também poderá oferecer conselhos a seu novo amigo sobre como terminar Joe Jonasvisto que as duas estrelas pop namoraram brevemente em 2008.

Por agora, Rápido está se concentrando em seu novo romance, com rumores de que ela está namorando Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce.