Taylor Swift e Sophie Turner saem novamente em meio ao divórcio de Joe Jonas

Taylor Swift dar Sofia Turner ter mais do que apenas Joe Jonas em comum… eles têm um ao outro… porque acabaram de chegar à cidade pela segunda vez em uma semana juntos!!!

Os ex-namorados de Joe foram filmados passeando pelo Hotel Barriére Fouquet, em Nova York, na noite de quinta-feira para sair com amigos – em meio ao feio divórcio de Sophie com Joe.



ANTECEDENTES

Sophie, vestida casualmente com uma camiseta branca e saia cinza, chegou primeiro para uma noitada de garotas com Taylor – que namorou Joe por alguns meses em 2008.

Momentos depois, Taylor apareceu em um SUV dirigido por um motorista com dois guarda-costas corpulentos para protegê-la. Parecendo elegante e chique, Taylor saiu do carro e entrou no hotel com vários amigos seguindo atrás.

Na terça-feira, Taylor e Sophie foram fotografadas entrando de braços dados no restaurante Via Carota para um jantar à mesa, estilo italiano. Juntamente com o passeio da noite passada, os dois estão rapidamente se tornando melhores amigos.

Tudo isso acontece enquanto Sophie e Joe brigam no tribunal de divórcio – e agora no tribunal federal. Como informamos… Sophie entrou com uma ação judicial contra Joe horas antes de seu segundo encontro com Taylor.

Joe Jonas diz que Sophie Turner não pode violar a ordem do juiz, as crianças devem ficar nos EUA



No processo, Sophie acusa Joe de mantendo ilegalmente seus filhos na Big Apple em vez de permitir que voltassem para a Inglaterra com ela. Ela até citou uma lei de rapto de crianças.

Joe negou categoricamente as acusações, dizendo que foi Sophie quem ultrapassou os limites ao violar uma ordem judicial da Flórida que proíbe ambos os pais de realocar seus filhos.

Esta é a realidade… mesmo que Joe e Sophie tenham feito um acordo quando estavam juntos de que se mudariam para a Inglaterra, esse acordo não é vinculativo para o juiz do divórcio. A Estrela do Norte do juiz é o que é melhor para os interesses das duas crianças – com ou sem acordo.