Taylor Swift e Travis Kelce emergem na Costa Leste antes do jogo dos Chiefs

Taylor Swift dar Travis Kelce sementes preparadas para comandar sua data em Kansas City para a segunda rodada – porque elas estão na mesma área antes de um grande jogo … ao qual ela deveria comparecer.

A estrela pop e o jogador da NFL apareceram separadamente na Costa Leste no sábado – com TS aparecendo na Big Apple ao lado de Blake Lively e Ryan Reynolds… com o trio andando pelas ruas de Nova York com estilo.

Logo depois da ponte… Travis e alguns outros jogadores do Chiefs, incluindo Patrick Mahomes, estavam se hospedando em seu hotel em Nova Jersey – onde jogarão o jogo de domingo.

Como informamos… Taylor é esperado comparecer ao MetLife Stadium para assistir mais uma vez à grande partida de TK contra os Jets – um jogo que será transmitido pela NBC durante o Sunday Night Football e que, sem dúvida, atrairá mais atenção do que na semana passada.

Considerando que ela está na cidade… é quase garantido que estaremos observando sua raiz do lado de fora. A questão agora é: as visitas de Taylor no jogo se tornarão regulares???

Sabemos que ela e Trav chegaram à cidade de KC na semana passada… e sua galanteria causou um grande rebuliço na cidade. Nesta região, porém – isso será amplificado por pelo menos 10… com toneladas de paparazzi rastejando por todo o lugar, sem mencionar fãs adoradores a torto e a direito.

Se isso, de fato, se tornar uma tradição à medida que os dois exploram seu relacionamento … você também deve se perguntar se veremos PDAs adicionais com o passar do tempo. Nós já os vimos aconchegando durante uma festa pós-festa – e agora que o gato saiu da bolsa, talvez mais esteja no horizonte.

Tem havido alguma especulação de que tudo isso pode ser um golpe de relações públicas – mas agora… parece real.

Lembre-se, fomos informados de que a equipe de Taylor ainda está trabalhando na logística de segurança para a MetLife… ou seja, ela não poderá simplesmente entrar tudo casual, como ela fez na semana passada.

Com tudo isso em mente, provavelmente nem é preciso dizer – se acontecer de vermos Taylor e Travis por aí neste fim de semana… sem dúvida será outro frenesi e mais um pouco.



