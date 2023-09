Taylor Swift e Travis Kelce já estão sendo alvo da mídia republicana anti-wake

TAylor Swift e Travis Kelce incendiaram a Internet e parte do mundo depois que ela compareceu ao jogo Kansas City Chiefs x NY Jets e gerou rumores de namoro. O tight end KC também apareceu na TV ao endossar Bud Light e Pfizer, duas coisas que os republicanos boicotaram no passado.

Depois da Eras Tour de Swift que se tornou um fenômeno mundial, tudo o que a cantora faz é material de interesse jornalístico, e como ela também tem sido contra muitas políticas republicanas que afetam a comunidade LGBTQ+, adicionar Kelce à equação só os deixa furiosos.

Os republicanos estão tentando perseguir Taylor Swift e Travis Kelce

Uma das primeiras a falar mal do relacionamento deles foi Megyn Kelly, ex-âncora da Fox News, que comentou “Ele está super acordado. Ele está com Taylor, apoiou a pós-controvérsia da Bud Light e está promovendo a vacina da Pfizer,”

Enquanto isso, Tomi Lahren, conhecido por ser um comunicador de direita muito vocal, foi contra Kelce por apoiar uma empresa que produzia a vacina COVID-19, ou o ‘Fauchi-Ouchie’ como lhe chamariam durante a pior pandemia da história recente “É isso que acontece quando você namora Taylor Swift?” ela escreveu.

Botão de luz O boicote resultou em uma perda terrível para a empresa Anheuser-Busch de cerca de 26% de suas vendas depois que a empresa contratou os serviços de um influenciador transgênero de mídia social Dylan Mulvaney em um esforço para expandir para outros mercados.

A Pfizer, que sofreu enorme oposição do mídia de direita antivacina também contratou Kelce para endossar o reforço para que outros fiquem protegidos contra as novas variantes do COVID-19, alguns republicanos afirmam que a vacina é perigosa, mas essas afirmações foram enormemente desmascarado pela comunidade científica.