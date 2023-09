Taylor Swift e Travis Kelce saíram várias vezes em um ‘ambiente muito privado’

Taylor Swift dar Travis Kelce não estão namorando “oficialmente”, pelo menos ainda não… mas eles definitivamente estão indo nessa direção, e os primeiros retornos parecem promissores.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… A aparição de Taylor no jogo de Travis na NFL no domingo NÃO foi a primeira vez que eles estiveram juntos. Disseram-nos que eles estiveram juntos “várias vezes” nos últimos meses.



Reproduzir conteúdo de vídeo





24/09/23 Cortesia da NFL

Embora a demonstração de apoio de Taylor tenha sido muito pública, nossas fontes dizem que suas interações pessoais antes de domingo eram sempre em um “ambiente muito privado”.

Ainda assim, é interessante que Taylor já esteja conhecendo os pais de Travis… nossas fontes dizem que domingo marcou a primeira apresentação de Taylor à mãe de TK, Donae pai, Ed..

Como você sabe, TayTay assistiu Travis marcar um touchdown em uma suíte com a família dele … e as câmeras captaram sua excitação.

Disseram-nos que o tempo de Taylor com Donna, a mãe de Travis, foi “muito bom”… e que a matriarca chama Taylor de “uma pessoa adorável”.



Reproduzir conteúdo de vídeo





24/09/23 X/@paytonsun

Taylor ainda não conheceu o irmão mais velho de Travis Jasão — parece que isso terá que esperar – ele está ocupado jogando pelo Philadelphia Eagles da NFL.

Taylor e Travis sorriram para as câmeras ao deixarem o Arrowhead Stadium juntos depois que seus Kansas City Chiefs derrotaram o Chicago Bears por 41-10… saindo em um conversível. Disseram-nos que eles tiraram uma foto com alguns amigos antes de sair do estádio.



Reproduzir conteúdo de vídeo





24/09/23

Não vimos nenhum PDA de Taylor e Travis em público, mas nossas fontes dizem que eles estavam de mãos dadas no restaurante que ele alugou para sua família, amigos e companheiros de time depois do jogo. A certa altura, Taylor estava sentado no colo de Travis.

Taylor se dava bem com os amigos e familiares de Travis… ela veio para o jogo sozinha – exceto os guarda-costas – e estava conversando com todo mundo.

As próximas datas da turnê de Taylor podem tornar um relacionamento complicado… ela está prestes a voltar em turnê em algumas semanas, e então em novembro ela parte para a etapa internacional de sua turnê. Enquanto isso, a NFL consumirá a vida de Travis, potencialmente durante o Super Bowl de fevereiro.