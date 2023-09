Taylor Swift enlouquece pelo novo namorado Travis Kelce enquanto assiste ao jogo dos Chiefs nas arquibancadas

Adepois de meses de rumores e declarações bombásticas de seu irmão Jason, O relacionamento de Travis Kelce com Taylor Swift foi finalmente confirmado!

Os fãs não podiam acreditar no que viam depois de ver o Cantora de ‘Cruel Summer’ em um dos camarotes VIP do Arrowhead Stadium durante o jogo entre o Chefes de Kansas City e a Ursos de Chicago.

O amor está no ar

Swift, sem dúvida o maior artista do planeta atualmente, ficou absolutamente selvagem ao vê-la agora ‘boyf’ marcar um touchdown para os chefes.

No vídeo que capturou o momento Swift- que parecia estar vestindo uma jaqueta do Kansas City Chiefs em apoio a Travis- pulou da cadeira e aplaudido com entusiasmo após seu touchdown.

A presença de Swift e as celebrações apaixonadas praticamente confirmam seu relacionamento com a estrela da NFL que, durante seu Podcast ‘Novas Alturas’ com seu irmão Jason, revelou que convidou o cantor para o jogo de domingo.

Eles roubarão a coroa de Patrick e Brittany Mahomes?

Patrick e Brittany Mahomes são o casal mais famoso e popular da NFL no momento. Britanny está sempre presente nos jogos de Patrick e seu relacionamento com o quarterback está bem documentado nas redes sociais.

Swift e Mahomes podem se tornar o novo casal poderoso da NFL– não seria uma surpresa, especialmente quando se leva em conta que são duas das maiores estrelas em seus respectivos setores.