Taylor Swift quer que seu relacionamento com Travis Kelce seja levado a sério

EUuma reviravolta que deixa todo mundo falando, sensação pop Taylor Swift e Chefes de Kansas City estrela Travis Kelce foram vistos juntos, alimentando os rumores de um romance emergente. Rápidoconhecida por seus sucessos no topo das paradas e Kelceconhecido por suas proezas no campo de futebol, ganhou as manchetes ao aparecer no Estádio Ponta de Flecha em Cidade de Kansas, Missouri.

Rápido foi visto na plateia durante um dos Kelce’s mais recente NFL jogos, com sua presença gerando discussões e especulações em torno de seu relacionamento. A cantora e compositora, de 33 anos, e o jogador de futebol americano, também de 33, têm sido alvo de rumores de romance nas últimas semanas, com alegações de que eles “passam um tempo em silêncio”.

Analisando a linguagem corporal de Taylor Swift

Especialista em linguagem corporal Judi James pesou sobre Swift aparição no jogo, sugerindo que a cantora “quer ser vista como séria” sobre um potencial romance com Kelce. Swift reações entusiasmadas e seu traje – um vermelho Chefe jaqueta combinada com batom vermelho combinando – foram vistos como sinais de sua lealdade ao “time Travis”.

As demonstrações abertas de entusiasmo de Swift e sua presença ao lado Kelce’s mãe, Donna Kelce, foram interpretados por alguns como indícios de um relacionamento sério. No entanto, outros argumentam que tal “comportamento ao estilo de uma adolescente fangirl” pode ser prematuro, dado Swift revela a história de namoro de alto perfil.

Travis Kelce já havia convidado Rápido para um jogo, provocando possíveis desenvolvimentos em seu relacionamento. Enquanto Kelce permaneceu calado sobre sua vida pessoal em entrevistas, seu irmão mais velho, Jason Kelcepareceu confirmar o romance, afirmando: “Acho que eles estão indo muito bem e acho que é tudo 100 por cento verdade”.

Para aumentar a intriga, foi revelado que Kelce tinha assistido a um dos Swift concertos em Cidade de Kansas em julho, onde ele teria tentado dar seu número a ela. Essa conexão faz com que fãs e seguidores reúnam a linha do tempo de suas interações.

Ao soar o apito final deste capítulo da Swift-Kelce saga, os fãs ficam se perguntando o que o futuro reserva para esta dupla repleta de estrelas. Eles tornarão seu relacionamento público ou os rumores permanecerão não confirmados? Só o tempo dirá, mas uma coisa é certa: todos os olhos estarão voltados Taylor Swift e Travis Kelce à medida que esta história se desenrola.