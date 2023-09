Taylor Swift supera Brittany Mahomes em estreia familiar com Chiefs

Brittany Mahomesesposa de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomescompartilhou fotos de seu filho de dez meses, Patrick Jr.. (Bronze), no Arrowhead Stadium no domingo, 24 de setembro.

O bebê usava o número 15 do pai Chefes camisa enquanto assistia ao jogo contra o Ursos de Chicago. “Primeira vez dos Bronzie Boys em campo,” Bretanha legendou a história do Instagram acompanhada por um emoji sugerindo que ela estava contendo as lágrimas.

Taylor Swift torce por Travis Kelce

Taylor Swift rouba a cena enquanto torce por Travis KelceParker Johnson

As fotos mostraram Bretanha em campo com Bronze nos braços, com a filha de dois anos Sterling Skye Mahomes também presente.

Outra foto capturada Bronze sorrindo nas arquibancadas, vestido com Chefes‘cores vermelhas e douradas exclusivas.

Bretanha e Patrick Mahomes estão juntos desde o ensino médio, ficaram noivos em setembro de 2020 no Arrowhead Stadium e se casaram no Havaí em março de 2022. Bronze nasceu em novembro de 2022, e a família tem sido presença constante na Chefes jogos.

Entretanto, não foi Bretanha que roubou os holofotes no domingo no Arrowhead Stadium.

Taylor Swift também foi visto no jogo, alimentando rumores de romance com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce.

A presença dessas celebridades aumentou a emoção do jogo no Arrowhead Stadium, onde os mais jovens Mahomes, Bronzefez sua estreia.