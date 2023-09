TCESP abre concurso na área de TI

No dia 29 de agosto, o TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) publicou edital de seu novo concurso. O documento, então, traz a oferta de vagas para cargos da área de Tecnologia da Informação.

Ao todo são 9 vagas imediatas, no entanto, também haverá a formação de um cadastro de reserva. Isto é, quando há a possibilidade de convocar mais candidatos a partir da necessidade do órgão, enquanto o certame for vigente.

Portanto, aqueles profissionais que são da área terão boas chances de entrar no Tribunal de Contas como servidor efetivo.

O concurso contará com a etapa única de prova objetiva, com data prevista para 26 de novembro deste ano. Assim, a expectativa é de que o resultado final saia em janeiro de 2024.

Entenda melhor, logo abaixo, como será o concurso.

Quais serão os cargos para o TCESP?

De acordo com o edital, o TCESP ofertará vagas para os cargo de:

Auxiliar Técnico da Fiscalização, de nível médio, com 3 vagas;

Agente da Fiscalização em TI, de nível superior, com 6 vagas.



Primeiramente, é importante lembrar que para o Auxiliar Técnico da Fiscalização é necessário ter uma habilitação em informática, para além do ensino médio completo. Sua atribuição será “executar atividades rotineiras e técnicas de suporte às soluções de

Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”.

Este cargo receberá R$ 7.691,61 de salário, com 40 horas de jornada semanal.

Já no caso do Agente de Fiscalização em TI, exige-se:

Diploma da área de computação e informática (Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação ou habilitação legal correspondente);

02 anos de experiência comprovada na área de atuação.

Assim, este atuará com as atribuições de:

Planejar, conceber, gerenciar e executar a aquisição, o desenvolvimento, a implantação e a manutenção de soluções de Tecnologia da Informação e Comunição, de acordo com as necessidades do Tribunal de Contas do Estado e com as melhores práticas e metodologias existentes, bem como outras atividades correlatas.

Seu salário é de R$ 16.882,07, também com 40 horas de carga horária por semana.

Prova será em novembro

O concurso do TCESP terá uma prova objetiva com 80 questões de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório.

Assim, os candidatos deverão realizá-la no município de São Paulo, no dia 26 de novembro

de 2023, com turnos diferentes, a depender do cargo:

das 08h às 12h para o cargo de Nível Superior;

de 14h às 18h para o cargo de Nível Médio.

Então, os candidatos deverão consultar o local de prova no site da banca examinadora, ou seja, a FGV (Fundação Getúlio Vargas), a partir de 20 de novembro.

As disciplinas da prova para o cargo de Agente da Fiscalização em TI serão:

Conhecimentos Gerais, com 26 questões;

Língua Portuguesa, com 14 questões;

Matemática, com 6 questões;

Língua Inglesa, com 6 questões;

Conhecimentos Específicos, com 54 questões.

Já para o cargo de Auxiliar Técnico da Fiscalização em TI deverá responder questões acerca de:

Conhecimentos Gerais, com 30 questões;

Língua Portuguesa, com 15 questões;

Matemática, com 10 questões;

Língua Inglesa, com 5 questões;

Conhecimentos Específicos, com 50 questões.

Para saber maiores detalhes sobre os temas que a prova irá abordar, o candidato deve acessar o conteúdo programático que consta no edital. Isto é, em que estão os pontos de cada disciplina.

É importante lembrar, ainda, que cada questão terá o valor de 1 ponto, de forma que, para se aprovar, é necessário acertar ao menos:

13 questões do Módulo de Conhecimentos Gerais e 27 questões do Módulo de Conhecimentos Específicos, no caso do Agente da Fiscalização em TI;

15 questo?es do Mo?dulo de Conhecimentos Gerais e 25 questo?es do Mo?dulos de Conhecimentos Especi?ficos, no caso do Auxiliar Técnico da Fiscalização em TI.

A publicação do gabarito preliminar tem previsão para ocorrer no dia 28 de novembro. Então, o resultado deverá sair no dia 11 de janeiro de 2024.

Como se inscrever?

Aqueles que desejam participar do concurso do TCESP devem se inscrever no site da banca examinadora. O prazo se iniciou no dia 1º de setembro e segue aberto até 05 de outubro.

Desse modo, é importante que o candidato leia todo o edital a fim de ter ciência das regras do concurso e dos critérios dos cargos. Então, poderá preencher o formulário de inscrição que consta na opção “Inscreva-se” do site da FGV.

Por fim, é necessário pagar a taxa, no valor de R$ 65 para Auxiliar Técnico da Fiscalização em TI e de R$ 85 para Agente da Fiscalização em TI. A quitação deve ocorrer até o dia 06 de outubro, caso contrário, a inscrição não será efetivada.

Já os que desejam solicitar a isenção desse valor têm até esta terça-feira, 05 de setembro, às 16 horas para fazê-lo. Contudo, é necessário frisar que esta opção apenas se destina a candidatos doadores de sangue, nos termos da Lei nº 12.147/2005.

Além disso, há a opção de redução de 50% do valor para candidatos que:

São estudantes regularmente matriculados; e

Contam com remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos, ou estejam desempregados.

Neste caso, o candidato deverá comprovar as condições a partir de documentação.

Como funciona o TCESP?

Os candidatos que desejam trabalhar no TCESP devem se inteirar sobre o funcionamento do órgão para prestar o concurso público.

Nesse sentido, a competência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo se destina à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus Municípios, com exceção da Capital.

Além disso, o órgão também realiza a fiscalização nas entidades de administração direta ou indireta e nas fundações por eles instituídas ou mantidas. Esta análise diz respeito à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.

De acordo com o TCESP, sua jurisdição envolve:

Administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos;

Pessoas físicas ou jurídicas, que, mediante convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres, apliquem auxílios, subvenções ou recursos que o Poder Público repassou.

O Tribunal de Contas de São Paulo se trata de um órgão com origem centenária. Isto é, visto que foi em 1923 que a Lei nº 1.961 organizou o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.