Técnico de Francis Ngannou confiante no retorno do MMA – mesmo que tenha chateado Tyson Fury no boxe

Francis Ngannou encerrou sua agência gratuita no MMA assinando um lucrativo contrato de múltiplas lutas com o PFL, mas agora ele pode ganhar um pagamento ainda maior por sua próxima luta de boxe contra Tyson Fury em 28 de outubro.

Enquanto Ngannou já estava planejando sua estreia no PFL em 2024, ele primeiro terá a chance de causar uma reviravolta que mudará sua vida se conseguir de alguma forma se tornar a primeira pessoa a vencer Fury no ringue de boxe. Não há dúvida de que as probabilidades estão contra Ngannou, um ex-campeão peso pesado do UFC que nunca competiu em uma luta de boxe profissional até agora.

Mas graças ao poder ímpio que Ngannou possui em suas mãos, ele só precisa de um tiro para pousar limpo e afastar Fury de forma violenta. Se isso realmente acontecer, Ngannou pode estar preparado para uma oportunidade ainda maior de oferecer uma revanche a Fury, ou talvez realizar lutas de boxe contra outros pesos pesados ​​​​notáveis, como Deontay Wilder ou Anthony Joshua.

Ou seja, a vitória de Ngannou sobre Fury poderia significar o fim de sua carreira no MMA?

“Acho que cruzaremos essa ponte quando chegar”, disse o técnico de Ngannou, Eric Nicksick, ao MMA Fighting. “[Financially] ele pode perder para Tyson Fury e nunca mais ter que lutar. Quem sabe.”

Deixando o dinheiro de lado, Ngannou provavelmente ainda está no auge de sua carreira atlética aos 36 anos, mas derrotar Fury seria uma virada de jogo no que diz respeito ao seu futuro.

Dito isso, Nicksick está confiante de que mesmo que Ngannou vença Fury, ele quase certamente cumprirá seu compromisso com o PFL, pois seu trabalho no MMA ainda não terminou.

“Espero que ele vença essa luta e sinto que ele tem muito mais a conquistar no MMA, só pelo que vem construindo com seu conjunto de habilidades”, explicou Nicksick. “Enquanto ele estiver gostando e se divertindo, acho que ele voltará.”

Nicksick diz que se divertir foi realmente a chave para desbloquear o verdadeiro potencial de Ngannou, que se tornou o foco depois que eles começaram a trabalhar juntos.

Quando Ngannou chegou à Xtreme Couture já era um dos pesos pesados ​​mais temidos e ferozes do planeta, mas ainda tinha muito que aprender. Em particular, Ngannou precisava melhorar no wrestling, o que foi sua queda quando tentou se tornar campeão do UFC pela primeira vez em 2018.

Naquela noite, Stipe Miocic derrubou Ngannou repetidamente e o espancou com socos durante 25 minutos na jaula. Essa foi uma dura lição aprendida, mas Nicksick soube imediatamente que não poderia ajudar Ngannou se o único objetivo fosse impedir futuras quedas.

“Tornamos tudo divertido para ele”, disse Nicksick. “Quando começamos a falar sobre o elemento wrestling, você pensa nas suas deficiências e isso prejudica o seu estado mental. Nossa mentalidade era tornar isso divertido para ele e ofensivo, e especialmente quando se trata de wrestling, se você está trabalhando no wrestling ofensivo, inerentemente você vai trabalhar no wrestling defensivo.

“O que tivemos que fazer foi inverter o roteiro e torná-lo mais divertido para ele. Então, quando ele está derrubando e batendo em outros, você pode ver que ele tinha uma nova ferramenta. Tornou tudo muito mais divertido.”

O treinamento valeu a pena na vitória mais recente de Ngannou sobre Ciryl Gane, que viu Ngannou voltar-se para a luta livre enquanto lidava com um joelho gravemente comprometido. A lesão foi posteriormente revelada como uma ruptura do ligamento cruzado anterior, que o manteve afastado dos gramados por mais de um ano.

Mas foi a alegria que Nicksick viu nesses treinos que o leva a acreditar que Ngannou ainda tem muito tempo no MMA, mesmo que Ngannou choque o mundo e acabe sendo celebrado como o novo rei dos pesos pesados ​​​​do boxe.

“No final das contas, com o que ele vem desenvolvendo na sala com o MMA, ele me disse algumas vezes – e isso foi depois que o trouxemos de volta à sala após uma cirurgia no joelho – ele disse: ‘Eu realmente amo o que Estou indo no MMA’”, retransmitiu Nicksick. “[He told me,] ‘Eu amo o esporte agora, amo todos os aspectos, com todas as quedas e tudo mais.’”