Técnico de futebol da Espanha, Jorge Vilda, demitido em meio à polêmica do beijo de Rubiales

Jorge Vilda levou seu time ao título da Copa do Mundo há pouco mais de duas semanas, mas o técnico de futebol da Espanha está hoje desempregado… Luis Rubiales O incidente do beijo continua.

Vilda, de 42 anos, foi demitido pela federação espanhola de futebol na terça-feira, dias depois de o técnico aplaudir Rubiales por se recusar a renunciar… apesar da crescente pressão interna do país e de todo o mundo.

Antes de receber a machadada, Vilda – que é aliada de Rubiales – foi o único membro remanescente da equipe que derrotou a Inglaterra na final da Copa do Mundo, em 20 de agosto, na Austrália.

Todos os outros treinadores, 11 no total, renunciaram em uma demonstração de apoio ao Jenni HermosoQuem que gatos pelo presidente do futebol espanhol durante a celebração pós-jogo após o jogo decisivo do campeonato.