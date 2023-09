Técnico de futebol do Ohio HS renuncia após time usar play call ‘nazista’

Um técnico de futebol americano de uma escola de Ohio renunciou esta semana … depois que as autoridades disseram que ele e seu time usaram a palavra “nazista” como uma brincadeira durante o jogo na noite de sexta-feira passada.

A linguagem inadequada aconteceu durante a primeira metade do jogo do Brooklyn High School contra o Beachwood High School em Beachwood – um subúrbio de Cleveland que é predominantemente judeu.

Durante os primeiros 30 minutos de jogo, o técnico do Brooklyn Hurricanes Tim McFarland e seus jogadores foram acusados ​​de gritar “nazista” repetidas vezes. De acordo com o Superintendente das Escolas de Beachwood Roberto Hardisno intervalo, o Beachwood HS ameaçou retirar seus jogadores de campo se o Brooklyn não parasse de usar o termo.