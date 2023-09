Técnico Robert Saleh para quem duvida: não escreva um obituário sobre os Jets

EUApós uma vitória dramática marcada pela lesão no tendão de Aquiles do quarterback Aaron Rodgers, no final da temporada, Jatos de Nova York treinador principal Roberto Saleh emitiu uma mensagem retumbante: o Temporada de 2023 dos jatos está longe de estar morto.

Saleh acredita em seu vestiário

Com um otimismo inabalável, Salé reuniu sua equipe e dirigiu-se àqueles que podem ter escrito prematuramente um obituário para sua campanha.

“Não sei por que as pessoas estão tentando colocar um obituário no nome da nossa equipe”.Salé afirmou firmemente durante sua entrevista coletiva na terça-feira. “Aaron é uma peça inacreditável em tudo isso, e nós o amamos, mas acho que há outros 52 caras no vestiário, além dos 16 caras do time de treino, que acreditam que podemos fazer muitas coisas boas aqui. Temos uma defesa do calibre do campeonato, caras muito habilidosos no lado ofensivo e nossa linha ofensiva continuou a se desenvolver e a melhorar. Estamos entusiasmados com nosso grupo.

Embora dúvidas e especulações externas possam estar girando em torno dos New York Jets, Salé permanece firme em sua crença no potencial da equipe.

A determinação do treinador principal em inspirar confiança na sua equipa e na sua base de adeptos ficou evidente durante a conferência de imprensa.

Jatos apostando em Wilson

O primeiro passo para reforçar essa confiança foi Saleh anúncio inequívoco de que Zach Wilson, o ex- Escolha nº 2 geralserá o quarterback titular daqui para frente.

Wilson liderará o time contra o Dallas Cowboys neste Domingomarcando sua primeira partida desde a semana 16 da temporada anterior, quando entrou em cena após a lesão de Mike White.

“Vamos analisar algumas coisas, mas quero deixar bem claro: Zach é nosso quarterback.”Salé enfatizou. “Temos muita fé em Zach e estamos muito entusiasmados com sua oportunidade. Estamos trabalhando com Zach e estamos entusiasmados por ele.”

Falando sobre a jornada de Zach Wilson na NFL até agora e o de 24 anos maturidade Salé disse “Do ponto de vista mental, ele está muito diferente do que era há um ano. Ele está com um ótimo estado de espírito, está adorando o jogo de futebol, tem muita confiança. Ele estava lutando há um ano não são as lutas que ele teve. Ele consertou muitas coisas. Muitas coisas. Então, estamos muito entusiasmados com ele. “

Enquanto o Jatos prepare-se para enfrentar os Cowboys, Robert Saleh mensagem resoluta ecoa por toda a organização: o Temporada 2023 está longe de terminar, e o Jatos estão determinados a desafiar as expectativas, assim como no jogo da noite de segunda-feira passada.