Teddy Atlas oferece teoria sobre a queda de Israel Adesanya no UFC 293 para Sean Strickland

Sean Strickland estava no meio de um de seus discursos durante a semana de luta do UFC 293 quando Teddy Atlas expressou um pensamento.

“Você sabe o que eu disse? Eu disse talvez, apenas talvez, louco como uma raposa”, disse Atlas no pós-show do evento pay-per-view de domingo.

Strickland derrubou a divisão dos médios do UFC com uma decisão unânime sobre Israel Adesanya. Ele chegou a ser um azarão de +600 para derrotar o bicampeão dos médios. Mas o mais chocante foi que ele não lutou muito para arrancar o cinturão de “The Last Stylebender”, que foi derrotado no caminho para o placar de 49-46 para o desafiante.

Por mais barulhento que Strickland fosse fora da jaula, dentro dela ele era metódico e eficaz.

“Todos sabíamos que obviamente Izzy era o talento mais dinâmico aqui, e um tipo diferente de atacante, quase um em um milênio”, disse Atlas. “Quase te faz pensar no Anderson Silva, caras assim, aquela habilidade pura de fazer a própria música, como eu estava falando ontem. Mas esse cara meio que desligou a música, e realmente cortou a música, e ele fez isso de uma forma simples, de uma forma convencional, de uma forma básica.

“Básico às vezes é bom. Ele fez isso com um soco – ele pôs a mesa com o soco e comeu com a mão direita a noite toda. E no que diz respeito à defesa, ele não se esqueceu disso. Esse foi o seu ataque, muito simples, não complexo, mas eficiente, eficaz.

“Mas a defesa dele? Apenas sair do alcance, apenas controlar o alcance, ficar calmo em um ambiente nada calmo e apenas ficar um pouco fora do alcance, um pouco para dentro – não muito fora, apenas o suficiente para fazê-lo errar, e então perto o suficiente onde ele poderia voltar com aquele golpe, controlar e ditar. A melhor coisa sobre ele esta noite, ele estava firme. Às vezes constante é melhor que chamativo, melhor que rápido, melhor que elétrico, sabe? Não há música esta noite. Foi silencioso.”

Adesanya sofreu sua segunda derrota como peso médio e cedeu o título do UFC pela segunda vez em um ano. Strickland derrubou o campeão de forma limpa no primeiro round, a poucos segundos de interromper a luta. Adesanya se recuperou, mas nunca mais conseguiu voltar à luta.

O presidente do UFC, Dana White, pediu uma revanche imediata entre os pesos médios e ficou perplexo com o que aconteceu com Adesanya. Para a Atlas, era simplesmente uma questão de falta de fundamentos.

“No boxe e no meu mundo, estaríamos dizendo [Adesanya] precisa colocar a mão esquerda atrás da direita”, disse Atlas. “Porque você pode bloquear tantos, mas aí se você juntar o suficiente enquanto o cara está algemado, você consegue chegar até ele, porque quando o cara está bloqueando muitos, ele fica algemado por muito tempo, ele não pode fazer nada, [and] eventualmente, você consegue passar.

“Ele não deu aquele soco extra e não estou tirando nada, obviamente, de Strickland, mas isso ajudou um pouco. E outra coisa sobre Strickland é que ele não se derrota. Há algo a ser dito [for that]. Ele mudou. Eu estava até dizendo no meu podcast e até twittando durante a semana em que ele mudou. Ele fez uma transição, onde não é mais o homem das cavernas. Ele tem aquele porrete, mas não tem mais a tocha. Ele tem uma lanterna agora.

E com essa ferramenta simples, Strickland conseguiu a maior reviravolta pelo título da história dos médios, de acordo com a transmissão pós-show.