Tekashi 6ix9ine no centro de processos judiciais entre empresas rivais de Vape

A empresa por trás Tekashi6ix9ineA marca Dummy Vapes não está muito satisfeita com uma empresa rival, alegando que Fume está tentando roubar seu parceiro de negócios de cabelo arco-íris!

TMZ Hip Hop obteve novos documentos judiciais nos quais Dummy Vapes critica Fume por supostamente usar algumas táticas de negócios sujos.

Dummy Vapes diz que entrou em uma “colaboração de celebridade” com Tekashi em fevereiro de 2023 para que ele endossasse exclusivamente os produtos vaping da empresa.

De acordo com o processo, tudo estava indo bem até junho, quando a Dummy Vapes disse que soube que Fume, um concorrente, entrou em contato com Tekashi na esperança de se encontrar com ele… e apresentou uma oferta de US$ 1 milhão como isca!!!

Isso não atraiu Tekashi, e Dummy Vapes afirma que Fume então mirou na namorada de Tekashi Yailin o Mas Viral com um contrato de $ 250.000.

Vejam só, em julho de 2023, Tekashi entrou em um empreendimento de merchandising com Fume, de acordo com o processo … um destacado por seu polêmico Colaboração de “Shaka Laka” com Kodak preto e Yailin. A Fume até lançou 14 sabores diferentes de vapor, alguns até sendo chamados de “Dumy Vapes by Fume”.

Dummy Vapes diz que 6ix9ine acabou abandonando um PSA onde esclareceu que era de fato o Team Dummy Vapes, embora só fizesse negócios com Fume por meio do acordo de sua namorada.

As coisas chegaram ao auge quando Dummy Vapes afirmou que gastou US $ 60.000 para Tekashi embarcar em um jato particular para promover a marca em um evento do setor em Las Vegas … apenas para ver o rapper desistir “devido às diretrizes de Fume”.

Dummy Vapes agora está processando Fume por tentar interferir em seu relacionamento com Tekashi e por danos não especificados.