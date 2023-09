Temporada de 2023 da NFL: pontuações completas da semana 1 e recapitulações dos jogos de domingo

CA primeira semana da temporada da NFL foi como uma lufada de ar fresco para alguns e um soco no estômago para outros. Depois de quase sete meses sem jogos oficiais da NFL, a temporada de 2023 seguiu a todo vapor com um domingo lotado em que 14 jogos foram disputados. Incluindo espancamentos humilhantes por Dallas Cowboyscontra o New York Giants no Sunday Night Football e pelo San Francisco 49ers contra o Pittsburgh Steelers.

Dallas Cowboys (1-0) 40-0 New York Giants (0-1)

O olhar vazio de Daniel Jones após derrota por 40-0 para os Cowboys: “Não foi nosso melhor jogo”@SNYGiants

Onde: MetLife Stadium, East Rutherford, Nova Jersey

Fato interessante: Os Cowboys abriram o placar com uma tentativa de field goal bloqueada e retorno para touchdown, o primeiro placar desse tipo em 15 anos, e a diferença de 40 pontos é a maior margem de vitória na história dessa rivalidade.

São Francisco 49ers (1-0) 30-7 Pittsburgh Steelers (0-1)

Onde: Acrisure Stadium, Pittsburgh, Pensilvânia

Fato interessante: o atacante defensivo do segundo ano de São Francisco, Drake Jackson, fez três recepções contra Kenny Pickett.

Philadelphia Eagles (1-0) 25-20 New England Patriots (0-1)

Onde: Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts

Fato interessante: O jogo foi marcado pelo retorno de Tom Brady para casa nos primeiros 20 anos de carreira, ele foi homenageado no intervalo.

Miami Dolphins (1-0) 36-34 Los Angeles Chargers (0-1)

Onde: SoFi Stadium, Inglewood Califórnia

Fato interessante: Com suas 215 jardas recebidas no domingo, Tyreek Hill ultrapassou o total combinado de Ja’Marr Chase, Tee Higgins, Drake London, Tyler Lockett, DJ Moore, Terry McLaurin, Amari Cooper, Odell Beckham Jr. Marrom para a semana.

Las Vegas Raiders (1-0) 17-16 Denver Broncos (0-1)

Onde: Empower Field em Mile High, Denver, Colorado

Fato interessante: A primeira chamada de Sean Payton como técnico do Broncos foi um chute curto que eles recuperaram surpreendentemente, mas foi anulado por tocar a bola antes que ela percorresse 10 jardas

.

Los Angeles Rams (1-0) 30-13 Seattle Seahawks (0-1)

Onde: Lumen Field, Seattle, Washington

Fato interessante: Puka Nacua fez sua estreia na NFL com um desempenho inesperado para os Rams que incluiu 10 recepções para 115 jardas.

Outros resultados de domingo da Semana 1 da NFL

Arizona Cardinals (0-1) 16-20 Washington Commanders (1-0)

Carolina Panthers (0-1) 10-24 Atlanta Falcons (1-0)

Cincinnati Bengals (0-1) 3-24 Cleveland Browns (1-0)

Houston Texans (0-1) 9-25 Baltimore Ravens (1-0)

Jacksonville Jaguars (1-0) 31-21 Indianapolis Colts (0-1)

Tampa Bay Buccaneers (1-0) 20-17 Minnesota Vikings (0-1)

Tennessee Titans (0-1) 15-16 New Orleans Saints (1-0)

Green Bay Packers (1-0) 38-20 Chicago Bears

O único jogo pendente é o jogo entre o Notas de búfalo e a Jatos de Nova York que acontecerá durante o primeiro Segunda à noite futebol da temporada.