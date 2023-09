Temporada de outono de 2023: Quando é o primeiro dia do outono de 2023?

Aescurece mais cedo e as temperaturas começam a mudar, o fim do verão está sobre nós e a chegada do outono está próxima.

Nesta estação, as folhas das árvores ficam marrons e alaranjadas e começam a cair, tornando-se uma época do ano pitoresca, mesmo que sinalize o fim do verão.

É também uma estação curta, com temperaturas amenas e chuvas fortes, levando rapidamente ao inverno, quando as ondas de frio trazem neve e temperaturas frias.

Em que dia começa oficialmente o outono?

O primeiro dia do outono de 2023 é sábado, 23 de setembro, no Hemisfério Norte.

Isso também é conhecido como equinócio de outono, que é o dia do ano em que o dia e a noite têm duração aproximadamente igual em todo o mundo.

O outono é uma época de mudança e transição, pois as folhas mudam de cor e caem das árvores, os dias ficam mais curtos e o ar fica mais fresco.

É também uma época de colheita, pois os agricultores colhem as frutas e vegetais que cultivaram durante o verão.

Atividades populares de outono

O outono é uma época popular para as pessoas desfrutarem de atividades ao ar livre, como caminhadas, acampamentos e colheita de maçãs.

É também um momento para atividades internas, como ler, assistir filmes e cozinhar.

O Halloween é a data marcante no calendário de outono e leva muitas pessoas também a colher e esculpir abóboras.

Como é definido o primeiro dia de outono?

O início do outono é determinado pelo equinócio astronômico de outono, que é o dia do ano em que o Sol cruza o equador celestial, a linha imaginária que divide os hemisférios norte e sul da Terra.

O equinócio de outono normalmente ocorre em 22 ou 23 de setembro no Hemisfério Norte e em 20 ou 21 de março no Hemisfério Sul.

O equinócio de outono marca o fim do verão e o início do outono.

Neste dia, o Sol está diretamente acima do equador, e o dia e a noite têm duração aproximadamente igual em todo o mundo.

Após o equinócio de outono, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas no Hemisfério Norte.