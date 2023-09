Tenda Atacado ABRE MAIS DE 250 VAGAS; Envie o currículo!

O Tenda Atacado, empresa 100% brasileira, referência no atacado e no varejo, está com inúmeras vagas de emprego abertas no território nacional. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena consultar a lista de cargos abaixo e suas respectivas localidades:

Auxiliar de Cozinha – Pindamonhangaba – SP – Cozinha;

Operador de Loja – Pindamonhangaba – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Caixa – Pindamonhangaba – SP – Lojas / Shopping;

Operador (a) de Empilhadeira – Carapicuíba – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Assistente de Mercearia – Mogi Guaçu – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Auxiliar de Cozinha – Valinhos – SP – Cozinha;

Auxiliar de Cozinha – Vinhedo – SP – Cozinha;

Atendente de Lanchonete – Vinhedo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Lanchonete – Valinhos – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Repositor – Drive – Suzano – SP – Atendimento;

Encarregado (a) de Mercearia – Ribeirão Preto – SP – Suprimentos;

Auxiliar de Cozinha – Suzano – SP – Cozinha;

Auxiliar de Manutenção – Taubaté – SP – Manutenção em Geral;

Operador (a) de Empilhadeira – Vinhedo – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Operador (a) de Empilhadeira – Valinhos – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito.

Mais sobre o Tenda Atacado

Sobre o Tenda Atacado, podemos ressaltar que a rede conta com mais de 40 lojas na Grande São Paulo, na capital, litoral e interior paulista, e?emprega mais de 8 mil colaboradores. As lojas possuem áreas de vendas planejadas para atender com conforto e agilidade comerciantes de todos os portes e consumidores finais.

Além disso, a empresa opera por meio de quatro canais de vendas: lojas físicas, televendas para comerciantes, atacado distribuidor, com mais de 200 representantes de vendas, além do e-commerce, onde é pioneira no segmento, com pontos de retirada nas lojas e delivery.

Como enviar o portfólio?

Agora que a lista de vagas do Tenda Atacado já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

