Tenha essas plantas aromáticas em casa e se livre de moscas e pernilongos

Com a chegada do calor, um dos incômodos mais comuns são as moscas e pernilongos. E como usar muito inseticida em casa pode fazer muito mal à saúde, o ideal é buscar formas naturais de se livrar desse mal. A boa notícia é que existem plantas aromáticas capazes de espantar os insetos e trazer tranquilidade para seus dias e noites de calor.

Dessa forma, hoje trouxemos uma lista com algumas dessas plantas, que além de bonitas e perfumadas, vão livrar você e sua família da chateação das moscas e pernilongos.

Por isso, continue a leitura até o final para não perder nenhuma dica importante.

Plantas aromáticas que espantam insetos

Você já deve ter vivido a frustrante situação de estar em casa, tentando relaxar ou aproveitar um bom momento, e ser incomodado pelas incessantes moscas e pernilongos. Além de serem irritantes, esses insetos podem ser vetores de diversas doenças.

Para dizer adeus a esses intrusos, você pode cultivar essas plantas aromáticas.

1. Citronela

A citronela é uma das plantas repelentes de insetos mais populares e eficazes. A saber, ela contém compostos como o geraniol e o citronelal, que têm propriedades repelentes naturais.

Dessa forma, o aroma cítrico da citronela interfere nos sistemas sensoriais dos insetos, afastando-os. Outra vantagem dessa planta é que ela pode ser cultivada em vasos ou diretamente no solo do jardim.

Para extrair todo seu potencial repelente, amasse as folhas para liberar o aroma. Aliás, você pode misturar essas folhas com seu hidratante corporal para formar um repelente natural de insetos. Você também pode usá-la na fabricação de velas, de sprays e outros produtos para repelir de vez os indesejáveis pernilongos e moscas.

O manejo da citronela é bastante simples: terra com bastante matéria orgânica, regas de 2 a 3 vezes por semana e algumas horas de sol por dia.

2. Manjericão

Além de ser um tempero delicioso na culinária, o manjericão também possui propriedades repelentes de insetos. Isso porque suas folhas contêm óleos essenciais, como o linalol e o estragol, que funcionam como repelentes naturais de moscas e mosquitos.

Assim sendo, cultive o manjericão em vasos e coloque-o em janelas ou áreas onde você costuma ser mais afetado por esses insetos. Também é possível esfregar as folhas diretamente na pele para melhorar a proteção contra picadas.

Lembre-se de deixar os vasos com o manjericão em locais que ofereçam bastante luz solar, pois essa planta gosta de sol pleno.

3. Lavanda é outra das plantas aromáticas que repelem insetos

A lavanda é uma planta encantadora e com um aroma relaxante, mas você sabia que ela também pode espantar moscas e pernilongos? O principal composto responsável por essa ação é o linalol, também presente no manjericão.

Assim sendo, plantar lavanda em vasos ou canteiros próximos às portas e janelas ajuda a manter os insetos afastados, além de proporcionar um toque de beleza ao ambiente.

O cultivo dessa planta é bem fácil, por bastarem regas frequentes, solo com matéria orgânica e muito sol.

4. Hortelã

A hortelã é uma planta versátil e aromática que pode ser usada em receitas doces e salgadas, e ainda é ótima para afastar insetos. Seu odor penetrante age como um repelente natural, principalmente contra as moscas.

Ademais, é importante cultivar a hortelã em vasos, pois tem uma capacidade rápida de propagação, podendo se tornar invasiva se plantada diretamente no solo. Desse modo, coloque os vasos perto das áreas mais afetadas pelos insetos para obter melhores resultados. Além disso, é importante que esses vasos estejam em locais com bastante incidência de luz natural, uma vez que a hortelã é uma planta de sol pleno.

5. Cravo-de-defunto é uma das melhores plantas aromáticas para espantar insetos

Apesar do nome peculiar, o cravo-de-defunto é uma linda planta que espanta pernilongos e moscas. Isso porque ela contém um composto chamado eugenol, que atua como um repelente eficaz para esses insetos.

Além de ter uma flor bonita, que permanece aberta por muito tempo depois da floração, o cravo-de-defunto é uma planta de fácil cultivo e pode ser utilizada tanto em vasos como diretamente no solo. Assim, você pode se livrar da invasão de insetos tanto em casa quanto nas áreas externas.

De todo modo, o cheiro característico do cravo-de-defunto consegue afastar os pernilongos, tornando-a uma opção simples e efetiva para manter esses insetos indesejados longe.

Agora que você já conhece essas plantas aromáticas com propriedades capazes de afastar moscas e pernilongos, coloque as dicas em prática e acabe com o problema naturalmente!