Tênis: a resposta engraçada de Federer a Nadal sobre seu melhor parceiro de duplas

Roger Federer aposentou-se há um ano no Fazendo Copa e 12 meses depois reapareceu nesta competição para, após terminar o primeiro dia em que o Resto do Mundo varreu a Europa, bater um papo na quadra do Arena Rogers em Vancouver com Jim Correio.

Entre perguntas ao ex-tenista, Rafael Nadal apareceu para lançar uma pergunta ao amigo.

O tenista balear queria saber quem era seu parceiro de duplas preferido, o que fez Federer sorrir, pensar um pouco e responder.

“Quer dizer, eu pensei que fosse minha esposa até que apareceu esse cara, o Rafa, que era ele”, lembrando das vezes que jogaram juntos como na última edição da Laver Cup.

“O ano passado foi especial em outro nível. Vamos compartilhá-lo para sempre.”

Roger Federer também teve tempo de revelar que sente falta de tudo que envolve uma partida de tênis.

“Sinto falta de tudo no jogo, dos momentos emocionantes que passamos em quadra, dos break points salvos, de ganhar match points, de levantar troféus, de passar pelos torcedores, de tirar selfies, mas não posso ter tudo, tive isso por 25 anos e foi incrível, e eu faria isso de novo”, explicou ele.

O esportista suíço contou como sua participação em um dos Jogo frioAs apresentações surgiram quando ele subiu ao palco para cantar com eles.

Depois de assistir a um Elton John show, ele perguntou a uma de suas filhas se ela aceitaria ou não Chris Martinconvite para se juntar ao Coldplay no show em Zurique.

“Claro, pai, você só vive uma vez”, ela respondeu e Federer seguiu o conselho da filha.

Bjorn Borgcapitão da seleção europeia na Laver Cup, quis perguntar diretamente se seu emprego estava em perigo e por isso perguntou a Federer se ele queria ser seu sucessor.

“A posição é sua para sempre. Mas por que não um dia?” Federer respondeu.

“Não penso nisso imediatamente, mas estou absolutamente aberto a essa possibilidade, só quero contribuir para o tênis da maneira que puder.”

Federer reconheceu que sua nova vida é uma mudança em relação à época como estrela do tênis.

“É realmente intenso e lindo, há muitas coisas divertidas para fazer”, reconheceu.

“Vou tentar voltar de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando.”