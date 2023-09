Tênis: Bernard Tomic espancado brutalmente por duas pessoas na Austrália em vídeo

EUno meio do Aberto dos EUAfoi divulgado nas redes sociais um vídeo em que o tenista Bernard Tomic é brutalmente agredido por duas pessoas.

A polícia de Queensland, na Austrália, informou a existência de um vídeo circulando nas redes sociais em que ele aparece sendo espancado na região de Gold Coast. No clipe de 16 segundos, Tomic, 30 anos, tenta desesperadamente proteger o rosto com as mãos enquanto seus agressores ficam sobre ele e desferem uma série de chutes e socos.

Bernard Tomic é brutalmente atacado por dois indivíduos na AustráliaRO

No vídeo, um homem pode ser ouvido dizendo a Tomic, visto com o agasalho cinza, para “levanta, seu cachorro” antes de tentar, sem sucesso, colocar a estrela do tênis de pé.

O incidente teria ocorrido fora de um estúdio de tatuagem na Gold Coast, informou o Canal 10 da Austrália. Ainda não se sabe mais informações sobre o incidente, mas o certo é que o vídeo não é recente, pois o australiano está atualmente na Turquia. Aparentemente o tenista não apresentou nenhuma denúncia pela agressão, portanto infere-se que o caso não está sendo investigado