Tanalista ennis Mark Petchey recentemente afirmou corajosamente que Coco Gauff é a melhor atleta feminina que já jogou tênis. Falando em um episódio do podcast Tennis Channel Inside-In Petchey sugeriu que a recente vitória de Gauff no US Open onde ela derrotou Aryna Sabalenka conquistar seu primeiro título de Grand Slam consolidou sua posição como a maior atleta da história do tênis feminino.

Petchey, ex-técnico do Andy Murray, descreveu Gauff como “uma joia absoluta para o tour feminino” e sugeriu que ela poderia ser ainda mais perigosa agora que ganhou seu primeiro major. “Ela será capaz de jogar com uma certa liberdade que ela não conseguia antes, enquanto tentava buscar aquele objetivo indescritível. Não ficarei surpreso se houver mais alguns troféus na bolsa antes que ela pendure as raquetes para a temporada”, disse ele.

A jovem de 19 anos está atualmente em terceiro lugar no ranking mundial, após uma excelente sequência, vencendo 18 de suas últimas 19 partidas e três de seus últimos quatro torneios. Após uma derrota na primeira rodada para Sofia Kenin em Wimbledon, Gauff conquistou o título de Washington, chegou às quartas de final de Montreal e garantiu seu primeiro evento WTA 1000 em Cincinnati antes de seu triunfo em Nova York.

Petchey também discutiu o retorno iminente de Gauff à ação no Aberto da China em Pequim, afirmando que não acha que isso será um problema para ela. “Será fascinante vê-la voltar e simplesmente não acho que será um problema, tenho que ser honesto. Uma das grandes histórias esportivas globais do ano. durante o verão. Tinha tudo o que você deseja em uma história de grande sucesso “, disse ele.

Quem está em segundo lugar?

Enquanto Petchey reconheceu a grandeza Steffi Graf, que considera a segunda maior tenista feminina de todos os tempos, ele acredita que Gauff é atualmente a melhor atleta da história do tênis feminino. “Pessoalmente, acho que Coco Gauff – olhando para ela agora com a velocidade com que o jogo está sendo disputado – é a melhor atleta feminina de tênis que já vimos”, disse ele.

Gauff enfrentará o número 21 do mundo Ekaterina Alexandrova na rodada de abertura do torneio WTA 1000 em Pequim, no domingo. Com seu sucesso recente e o apoio brilhante de Petchey, será interessante ver o desempenho de Gauff em suas próximas partidas e se ela conseguirá continuar a consolidar sua posição como uma das maiores atletas da história do tênis feminino.