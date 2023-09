Tênis: Halep deixa de seguir quase todo mundo no Instagram após banimento do tênis

Simona Halep respondeu à proibição de doping no tênis deixando de seguir todas as contas do Instagram, exceto cinco.

Halep venceu dois Grand Slams, mas agora será banido por quase três anos a partir da data em que este artigo foi escrito, após ser considerado culpado de violações “intencionais” das regras antidoping.

Diz-se que o jovem de 31 anos consumiu Roxadustat, um medicamento antianêmico que estimula os glóbulos vermelhos, que naturalmente fornecem oxigênio aos músculos e órgãos.

A romena respondeu posteriormente deixando de seguir todas as contas pessoais, deixando cinco contas comerciais para sobreviver ao seu expurgo: nikesportswear, nike, sihaclinic, hublot e dedemanromania.

Halep afirma que se sentiu sozinha durante toda a investigação e anunciou sua intenção de recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), que resolve disputas entre órgãos governamentais e indivíduos.

Halep banido

Três especialistas independentes partilharam por unanimidade a forte opinião de que ela utilizou Roxadustat, com base no seu perfil biológico e provas.

Eles concluíram que, devido às irregularidades, ela provavelmente estava dopada, mas Halep pode recorrer contra o tribunal.

Ela já está suspensa desde outubro de 2022 e a proibição será aplicada por quatro anos desde sua suspensão, o que significa que ela poderá competir a partir de 7 de outubro de 2026, quando completará 35 anos.

“Levo muito a sério as regras que regem o nosso esporte e me orgulho do fato de nunca ter usado, consciente ou intencionalmente, qualquer substância proibida”. Halep disse ao anunciar sua vontade de apelar.

“Recusei-me a aceitar a decisão deles de uma suspensão de quatro anos.”

Ela continuou: “Acredito em um esporte limpo e em quase duas décadas como tenista profissional, através de centenas de torneios e dois títulos de Grand Slam, fiz 200 exames de sangue e urina para verificar a presença de substâncias proibidas – todos os quais foram limpar.”