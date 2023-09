Tênis: Novak Djokovic elogia Lionel Messi durante o US Open

Novak Djokovic estava em ótima forma na quadra na quinta-feira ao derrotar Bernabé Zapata no confronto da segunda rodada no Aberto dos EUAno entanto, ele não estava com vontade de falar sobre seu próprio sucesso.

Em vez disso, o sérvio dedicou grande parte da sua entrevista pós-jogo a elogiar Lionel Messi e o impacto que teve no esporte americano desde que assinou com o Inter Miami.

Apenas alguns dias atrás, Djokovic foi fotografado ao lado de Messi depois que os dois apareceram para se encontrar em um restaurante.

“Ele é um fenômeno”, disse Djokovic à ESPN.

“A primeira vez que conheci Lionel foi antes Roland Garroseu estava lá para ver uma partida do PSG quando ele jogou lá.

“A segunda vez foi agora, em Nova York. Conversamos 15 minutos sobre família, sobre vida. Gostaria de reencontrá-lo e conversar sobre esportes e tudo mais, a mentalidade dele é a de um grande campeão. , muito respeito por ele.”

Messi mudou a temporada do Inter Miami

Embora ainda haja trabalho a fazer para Inter Miami depois de um péssimo início de campanha na MLS, a chegada de Messi transformou a equipe.

Em nove jogos ele não conseguiu vencer apenas uma vez, e agora há uma chance muito realista de que o time de David Beckham chegue aos playoffs nesta temporada, algo que parecia totalmente impossível antes de Messia chegada.

Messi ganhou vida nos EUA como um pato na água. Ele parece confortável com seus companheiros e a vida em campo não parece muito cansativa.

Assim como nos primeiros jogos em ArgentinaDurante a campanha de Messi na Copa do Mundo, Messi parece ser capaz de usar seu brilhantismo quando quer e parece estar comandando totalmente o jogo.