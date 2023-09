Você já parou para pensar que ter vários cartões de crédito pode colocar as finanças em risco? Se ainda não analisou esse aspecto, talvez este seja um bom momento para refletir sobre esse assunto.

Afinal, às vezes aceitamos um novo cartão de crédito, por conta das possíveis “facilidades” que ele pode trazer, e nem nos damos conta dos pontos negativos de ter mais de um.

Por isso, preparamos este conteúdo com uma série de fatores que devem ser considerados quando pensamos em fazer um novo cartão de crédito. Acompanhe e saiba mais!

Descubra por que ter vários cartões de crédito pode colocar as finanças em risco

Ter vários cartões de crédito pode colocar as finanças em risco por diversos fatores, embora nem todas as pessoas terão problemas em administrar mais de um cartão.

Isto é, apesar de existirem, sim, os riscos, isso não quer dizer que todo mundo que tem mais de um cartão de crédito acaba enfrentando problemas. O que acontece é um aumento nas chances de algo dar errado na administração das faturas, e não uma certeza de que essa situação trará problemas.

Com isso em mente, vamos juntos refletir sobre os aspectos que podem impactar as finanças ao tomarmos a decisão de ter dois ou mais cartões de crédito:

1. Dificuldade para acompanhar

O primeiro ponto que podemos analisar, e que talvez nem todo mundo concorde, é o aumento na dificuldade de acompanhar todas as faturas.



Embora existam pessoas com extrema competência de organização, capazes de conseguir controlar uma grande quantidade de faturas, a maioria dos clientes de cartão de crédito podem não ter essa habilidade.

Consequentemente, as chances de confundir as datas de fechamento ou pagamento da fatura, por exemplo, são grandes, o que pode dificultar o acompanhamento do que deve ser pago e quando deve ser pago.

2. Aumento de gastos com taxas

Se você nunca analisou se anda pagando taxas no seu cartão de crédito, talvez esteja na hora de verificar isso.

Acontece que alguns bancos e instituições podem cobrar taxas de anuidade sem que você tenha percebido, por conta de uma desatenção.

Consequentemente, essas taxas podem estar causando prejuízos financeiros que se acumulam quando decidimos ter mais de um cartão de crédito.

Além disso, a falta de controle do fechamento e da data de vencimento das faturas pode levar a atrasos que também aumentam as taxas quando temos mais de um cartão.

3. Facilitar acúmulo de dívidas

Sem dúvidas, quanto mais cartões temos, maiores são as chances de dívidas.

Para exemplificar, vamos supor que uma pessoa chamada Paula recebe um salário de R$ 4000. Agora, imagine que Paula tem três cartões de crédito, cada um com um limite de R$ 1500.

Eventualmente, Paula faz compras parceladas, por achar que é mais fácil. No entanto, sem se dar conta, Paula atinge o limite de um cartão. Depois, de outro. E depois, do terceiro.

Supondo que o limite de cada cartão estourou, automaticamente o consumo mensal no crédito, feito por Paula, irá ultrapassar o seu salário, aumentando as chances do endividamento.

Obviamente, essa história fictícia é apenas um exemplo amplo, mas vale de ilustração para a ideia de que ter vários cartões de crédito pode colocar as finanças em risco.

Pense nesses aspectos e cuide das suas finanças com atenção!