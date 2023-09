Terracom CONTRATA novas PESSOAS; Dê uma olhada!

A Terracom, empresa de Engenharia, Gerenciamento de Resíduos, Limpeza Urbana e Concessões, que atua desde 1969 de forma crescente e sustentável no mercado nacional, está na procura por novos funcionários em solo brasileiro. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Motorista de Caminhão – Santos – SP – Habilitação C;

Motorista de Caminhão – Guarujá – SP – Hab C;

Motorista de Caminhão – Bertioga – SP – Motorista – Hab C;

Motorista de Caminhão – Cubatão – SP – Motorista – Hab C;

Operador (a) de Escavadeira Hidráulica – Santos – SP – Construção Civil;

Operador (a) de Escavadeira Hidráulica – Cubatão – SP – Construção Civil;

Operador (a) de Retroescavadeira – Praia Grande – SP – Construção Civil;

Operador (a) de Retroescavadeira – Santos – SP e São Vicente – SP – Construção Civil;

Operador (a) de Escavadeira Hidráulica – Praia Grande – SP – Construção Civil.

Mais sobre a Terracom

Sobre a Terracom, podemos frisar que, constituída em outubro de 1969, a Terracom Construções LTDA atua em diversos segmentos, como concessões públicas, obras, serviços, indústria e meio ambiente. Presente em várias cidades do Brasil, a empresa tem conduzido suas operações acreditando que, para haver desenvolvimento sustentável, é imprescindível atuar dentro de princípios de conduta humana, responsabilidade social e preservação do meio ambiente.

Certificada com a ISO 9001:2015, a Terracom estabeleceu dentro do processo de melhoria contínua, integrar seus sistemas de gestão de qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. Desta forma, criou uma estrutura para atender os requisitos necessários para obter a excelência do desempenho de seus processos internos e a satisfação de seus clientes.

Como se candidatar?

Como você já pôde analisar a lista de postos de trabalho, é só clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades de emprego, é só conferir o Notícias Concursos!