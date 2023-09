Terremoto, ciclone e enchentes: mundo registra semana caótica

Nos últimos dias, você certamente viu alguma notícia sobre algum desastre natural ocorrendo em algum lugar do mundo. Terremotos, ciclones, enchentes e vulcões provocaram um impacto direto e indireto na vida de milhões de pessoas em várias regiões do planeta Terra. Analistas dizem que ao menos uma parte destes fenômenos está interligada.

Abaixo, listamos a série de eventos naturais que deixaram um rastro de destruição por onde passaram. Mesmo o Brasil não se livrou do problema e ainda está colhendo os frutos da passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul. Veja a lista completa abaixo:

Desastres naturais da semana no mundo

Ciclone no Rio Grande do Sul

Um ciclone extratropical foi sentido na última semana no estado brasileiro do Rio Grande do Sul. O fenômeno provocou fortes chuvas, além de fortes rajadas de vento na região. Quase 100 cidades entraram em situação de calamidade pública devido ao fenômeno climático.

Dados mais recentes da Defesa Civil apontam que 46 pessoas já foram encontradas sem vida. A última atualização indica ainda que cerca de 25 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas. A grande maioria delas acabou perdendo tudo devido a enchente provocada pelo ciclone.

No Marrocos, um terremoto de 6,8 ponto sacudiu várias cidades e deixou um grande rastro de destruição. Os dados mais recentes do governo local indicam que mais de 2,8 mil pessoas já foram encontradas sem vida. O número, no entanto, tende a subir já que o quantidade de desaparecidos ainda é alta.

Militares do Reino Unido, da Espanha, dos Emirados Árabes e do Catar estão no Marrocos com os seus equipamentos avançados de busca para tentar encontrar os desaparecidos. A Organização das Nações Unidas (ONU) está aguardando um pedido oficial do país para também enviar ajuda.



Na Líbia, uma tempestade tropical causou a morte de ao menos 2 mil pessoas no leste do país. Além disso, outras milhares estão desaparecidas em decorrência de uma grande enchente que devastou a região. A cidade de Derna foi uma das mais atingidas pelo fenômeno climático.

Segundo projeções do governo local, o número de desaparecidos gira em torno de 6 mil, o que pode indicar que a quantidade de mortos pode crescer muito nos próximos dias. Várias equipes de reforços tentam encontrar pessoas com vida, e para isso eles estão correndo contra o tempo.

Na Espanha, chuvas torrenciais seguem deixando os moradores em alerta máximo. As informações oficiais mais recentes do governo local indicam que já chegou a seis o número total de mortos em decorrência deste fenômeno natural. A última foi uma mulher encontrada no último sábado (9).

O caso de uma criança de apenas dez anos de idade que conseguiu escapar ao se pendurar em uma árvore ganhou repercussão nacional. As chuvas torrenciais que estão atingindo a Espanha, ocorrem depois de meses de uma seca extrema ter atingido o país.

Desastres naturais

Mas afinal de contas, o que explica a enorme quantidade de desastres naturais ocorrendo em todo o mundo em um intervalo tão curto de tempo? Todos estes casos estão interligados? Estas são perguntas que estão sendo feitas por várias pessoas ao redor do planeta neste momento.

De acordo com os principais especialistas, desastres naturais sempre foram registrados na história da humanidade. Mas o que se observa é uma constância muito maior deste tipo de problema em várias partes do mundo, e isto pode estar ligado ao processo de mudanças climáticas.

“A área atingida no Rio Grande do Sul não é considerada de risco, nenhum município ou as localidades compreendidas não estão entre os 14 mil pontos do Brasil de áreas de altíssimo risco. É fato que estamos vivendo com as mudanças climáticas”, afirmou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, em entrevista à CNN Brasil.