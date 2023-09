teste a sua com esse desafio incrível!

O teste de QI, abreviação para Quociente de Inteligência, é uma ferramenta poderosa e amplamente reconhecida no estudo da capacidade cognitiva humana.

Desde sua concepção, no início do século XX, até os avanços contemporâneos em psicometria, essas avaliações têm desempenhado um papel crucial na compreensão das habilidades intelectuais e no desenvolvimento educacional.

Sendo assim, ao compreendermos o papel desempenhado por esses testes na avaliação da capacidade cognitiva, estaremos diante de uma ferramenta valiosa para desbloquear potenciais e direcionar o caminho da aprendizagem e do desenvolvimento pessoal.

Então, neste teste de QI, em especial, você precisa manter o foco na figura exibida abaixo e encontrar as 13 palavras camufladas O tempo limite é de 30 segundos. Será que você consegue? Confira a seguir!

Teste de QI: avaliando o seu nível de inteligência

Na foto acima, você precisa encontrar todas as doze palavras camufladas dentro do enigma da paisagem.

No geral, pode parecer apenas um simples quadro, no entanto, esconde 12 palavras todas com relação à água (esta já é uma dica).

LEIA MAIS: Teste de personalidade: Descubra quem você é e onde sua jornada pessoal o levará!



Você também pode gostar:

Desse modo, uma mente preparada e focada pode encontrar facilmente as palavras dentro de 30 segundos.

Então, você precisa manter bastante atenção no processo de realização deste desafio visual! Outra dica, as respostas deste quebra-cabeça estão escritas totalmente em inglês. Contudo, na parte da solução iremos mostrar o significado de cada uma.

Teste de QI: confira o resultado

Como falado ao longo do texto, você precisa encontrar todas as 12 palavras camufladas dentro da figura de paisagem. Ressaltando que todas elas estão sutilmente presentes em uma tonalidade mais clara (para dificultar o desafio).

Com isso, abre a deixa para falar que este teste de QI é de nível avançado. Então, não se cobre tanto por não finalizá-lo 100%. Sinta-se um vencedor em somente participar do mesmo! Veja o resultado!

Sendo assim, as 12 palavras que estão escondidas dentro da foto de paisagem são:

Healthy – Saudável;

Satisfy – Satisfazer;

Performance – Desempenho;

Hydrate – Hidratar;

Drink – Beba;

Focus – Foco;

Productivity – Produtividade;

Concentrate – Concentre-se;

Revive – Reviva;

Quench – Temperar;

Refresh – Atualizar;

Dehydrated – Desidratado.