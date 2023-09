Teste entra em uma nova fase

O FGTS Digital entrou em uma nova fase, permitindo que todos os empregadores obrigados a recolher o FGTS utilizem o ambiente de testes desde o dia 23 de setembro. Essa é uma iniciativa desenvolvida pelo Serpro em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) com o objetivo de simplificar os processos relacionados ao cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS.

A Importância do Teste do FGTS Digital

A liberação do uso do ambiente de produção limitada por todo o público-alvo do FGTS Digital é de fundamental importância para que os sistemas sejam testados. Essa etapa de testes permite que os empregadores organizem seus processos internos e se preparem para as mudanças que ocorrerão de forma definitiva a partir de janeiro de 2024.

Os empregadores são aconselhados a utilizar as funcionalidades disponibilizadas no ambiente de testes, como a geração de guias e a simulação de pagamentos, para que possam simular todo o ciclo de recolhimento do FGTS. Dessa forma, é possível identificar possíveis problemas e ajustá-los antes da implementação total do sistema.

O Período de Testes

O período de testes do FGTS Digital teve início no dia 20 de agosto de 2023, com um grupo inicial de 14 mil empregadores. A expansão para os demais grupos ficou condicionada ao funcionamento adequado dos sistemas nessa etapa inicial.

Após avaliação das equipes do Serpro e do Ministério do Trabalho e Emprego, os sistemas em produção comportaram-se conforme o esperado, possibilitando a ampliação do público-alvo do FGTS Digital. Essa expansão permitirá que todos os empregadores obrigados ao recolhimento do FGTS utilizem o ambiente de testes e se preparem para a implementação efetiva do sistema.

O Projeto FGTS Digital

O projeto tem como objetivo prover soluções tecnológicas que simplifiquem os processos relacionados ao cumprimento da obrigação de recolhimento do FGTS. A partir das escriturações realizadas no eSocial, será possível ao empregador recolher o FGTS dos seus empregados sem a necessidade de prestar informações adicionais em outros sistemas.



O FGTS Digital conta com dez sistemas/módulos desenvolvidos pelo Serpro, que serão entregues ao Ministério do Trabalho e Emprego e utilizados pelos empregadores de todo o país, exceto os empregadores domésticos. Esses sistemas proporcionarão maior facilidade na geração das guias de recolhimento mensais ou rescisórias, além de oferecerem um ambiente mais seguro para operações e ferramentas para consultar e gerir pagamentos, débitos e irregularidades existentes.

Para o desenvolvimento do FGTS Digital, foram utilizadas tecnologias já consolidadas no mercado, bem como soluções desenvolvidas pelo próprio Serpro. Equipes multidisciplinares, lotadas em diversas unidades regionais da empresa, contribuíram com seus conhecimentos e expertise para tornar esse projeto uma realidade.

O Fim do Período de Testes e a Implementação Efetiva

O período de testes do FGTS Digital terá duração até o dia 10 de novembro de 2023. Após essa data, está prevista a liberação do FGTS Digital em produção efetiva a partir do dia 1º de janeiro de 2024. Isso significa que todos os empregadores obrigados ao recolhimento do FGTS deverão utilizar o sistema digital para cumprir com suas obrigações.

Essa nova fase do FGTS Digital representa uma transformação digital no pagamento, controle e fiscalização dos débitos de FGTS. Com a simplificação dos processos e a utilização de tecnologias avançadas, espera-se que haja uma melhoria na eficiência e qualidade das operações relacionadas ao FGTS.

Adaptação

O teste do FGTS Digital entrou em uma nova fase, permitindo que todos os empregadores obrigados ao recolhimento do FGTS utilizem o ambiente de testes desenvolvido pelo Serpro. Esse período de testes é essencial para que as empresas se adaptem às mudanças e ajustem seus processos internos antes da implementação definitiva do sistema em janeiro de 2024.

Com o FGTS Digital, será possível simplificar os processos de recolhimento do FGTS, promovendo a transformação digital no pagamento, controle e fiscalização dos débitos de FGTS. Os empregadores terão acesso a um ambiente mais seguro e ferramentas para gerir seus pagamentos e débitos de forma mais eficiente.

Facilidade de uso

O FGTS Digital representa um avanço significativo na modernização dos processos relacionados ao FGTS, proporcionando uma maior facilidade de uso e uma maior qualidade nos sistemas em produção. A implementação efetiva do FGTS Digital trará benefícios tanto para os empregadores quanto para os empregados, tornando o cumprimento das obrigações trabalhistas mais eficiente e seguro.

Portanto, é fundamental que os empregadores aproveitem o período de testes do FGTS Digital e se preparem para as mudanças que estão por vir. A transformação digital traz benefícios para todos os envolvidos e contribui para o desenvolvimento do país.