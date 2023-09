Teyana Taylor anuncia separação de Iman Shumpert

A cantora deu a notícia oficialmente no domingo, levando ao IG uma longa declaração. Ela escreve: “Não muito para minha melhor amiga! Com toda a justiça, Iman e eu estamos separados e já estamos há algum tempo. Para ser 1000% claro, ‘infidelidade’ não é um dos motivos de nossa partida.”

Ela termina dizendo… “A única razão pela qual estou compartilhando ESTA parte do bate-papo é porque as narrativas estão ficando um pouco fora de controle e é injusto para todas as partes envolvidas. . Ok, tia, levando vocês de volta do bate-papo, tchau!