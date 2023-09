TGL Transportes RETOMA CONTRATAÇÕES; Veja os cargos!

A TGL Transportes, empresa com 6 anos de história, fundada em Joinville (SC) e que faz parte do grupo Agrega Tech, está com algumas vagas de emprego disponíveis no estado de São Paulo. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, veja a lista de oportunidades abertas:

Auxiliar de Contratação Fretes – Rio Claro – SP – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Emissor CTE – Rio Claro – SP – Efetivo;

Auxiliar Operacional – Emissor CTE – Faturista – Rio Claro – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Contagem – MG, Escada – PE e Simões Filho – BA – Banco de talentos;

Coordenador (a) de Logística – Rio Claro – SP – Autônomo;

Coordenador (a) de Transportes – Rio Claro – SP – Autônomo.

Mais sobre a TGL Transportes

Sobre a TGL Transportes, vale ressaltar que trata-se de uma startup de logística formada por um grupo de 61 profissionais com mais de 50 anos de experiência acumulada no setor de Logística e Transporte Rodoviário, seja como funções executivas em embarcadores ou como prestadores de serviços neste setor.

A TGL LOG oferece a inovadora solução de primarização do transporte para a indústria. A primarização une tecnologia e gestão operacional de transporte de carga para comprovadamente reduzir custos e aumentar o nível de atendimento. Através dela elimina-se intermediários e obtém-se economia de até 30% no custo de logística.

Por fim, seu time multidisciplinar atua em diversas áreas de apoio à logística (finanças, contabilidade, tributário-fiscal, jurídico), mas o foco principal de atuação é na operação e gestão do transporte rodoviário de cargas através de ferramentas de tecnologia.

Como se inscrever em uma das vagas?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da TGL Transportes, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.