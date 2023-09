The Rock faz um retorno épico à WWE, destrói a teoria de Austin

Dwayne The Rock Johnson sabe como fazer uma entrada e provou isso em grande estilo com seu retorno surpresa à WWE depois de quase 4 anos.

The Rock surpreendeu a multidão assistindo ao WWE Smackdown na Ball Arena em Denver, Colorado, na noite de sexta-feira, quando ele saiu de trás de um cenário ao som de sua música característica, “Electrifying”, tocando alto no sistema de som.

Todos ficaram furiosos, torcendo como loucos e gravando vídeos no celular para capturar o momento épico. Você deve se lembrar que a última vez que a lenda da WWE se preparou para uma luta de wrestling foi em outubro de 2019.

Após o choque inicial, The Rock dirigiu-se ao ringue, onde o campeão americano da WWE Teoria de Austin e ex-apostador da NFL Pat McAfee estavam conversando um com o outro.

The Rock entrou em ação, trocando golpes com Theory conforme a tensão aumentava.

Finalmente, The Rock levou Theory ao limite depois de chamá-lo de “um idiota” – e até mesmo fazer o público gritar: “Você é um idiota”.

Theory lançou uma série de socos que acertaram o alvo, mas The Rock rapidamente virou a mesa e deu ao oponente um Spinebuster.

Com a Teoria exposta na tela, The Rock deu seu famoso “cotovelo do povo”.