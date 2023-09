THE TOWN! 10 dicas para curtir o festival sem perrengues

Neste fim de semana teve início a primeira edição do The Town, um mega festival musical que está sendo realizado no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Então, há milhares de pessoas participando dos shows ao longo de Setembro.

Para garantir que você vai curtir o festival sem perrengues, selecionamos dicas incríveis que vão tornar a sua experiência bem melhor. Portanto, descubra quais são elas para chegar ao fim do dia bem e realizado e livre de qualquer problema.

1 – Antes de ir para o The Town descanse e se alimente bem

A primeira dica já deve ser aplicada antes mesmo de ir ao festival. Ou seja, garantir uma noite de sono e descanso, para que esteja com toda a disposição e ânimo para curtir muitas horas de show.

Além disso, é indispensável fazer uma refeição leve, mas nutritiva. Bem como, estar hidratado sempre. Sendo assim, leve ao festival alguns snacks leves e saudáveis, como frutas, lanches naturais, barrinhas de proteína e castanhas.

Em todo o evento evite o consumo de refrigerantes e das comidas industrializadas. Isso porque, o excesso de sódio pode aumentar a pressão arterial e potencializar o inchaço nas pernas.

2 – Escolha roupas e sapatos adequados

Sabemos que o look para o The Town é importante, mas você não pode abrir mão de roupas e sapatos confortáveis. Aliás, opte por calçados estáveis e que se adapte bem ao seu tipo de pegada.

Já em relação as roupas, use peças mais leves, que ajudam a evitar a desidratação, além de serem mais confortáveis. Também não esqueça de ter barreiras contra o sol, como chapéus, bonés e óculos.

3 – Leve apenas o essencial para o The Town

Como você vai passar muito tempo em pé, evite a todo custo carregar muito peso. Portanto, leve apenas o necessário em sua bolsa ou mochila. Inclusive, opte pelo segundo modelo, porque pode distribuir o peso de forma igual nas costas e evita o desconforto.

4 – Mantenha-se hidratado

A previsão é que faça muito calor durante o The Town. Então, manter-se hidratado vai garantir que consiga curtir a programação até o fim do dia. Esteja sempre com uma garrafinha de água e beba sem moderação.

Já em relação ao álcool, lembre-se que elas podem aumentar as chances de câimbras, dores musculares e ainda potencializa a retenção de líquidos.

5 – Evite o consumo de álcool no The Town

Vale mais uma vez reforçar que o álcool é um grande inimigo para quem quer ter uma boa experiência no festival. Afinal, ele potencializa a desidratação e ainda sobrecarrega os rins.

Outro fator que devemos considerar é a segurança, porque fica mais vulnerável e pode ser vítima de furtos e assaltos. Além disso, pode fazer com que perca algum momento especial do evento. Deixe a bebida para outro dia.

6 – Cuide de sua pele

Proteger a sua pele da exposição solar também é indispensável durante o The Town. Então, utilize sempre protetor solar, com no mínimo 30 FPS. Aplique principalmente no rosto e nas áreas do corpo que estiverem expostas.

7 – Evite ficar muito tempo para no The Town

Diferente do que muita gente pensa, ficar muito tempo parado em um único lugar faz com que o inchaço nas pernas potencialize e os desconfortos no corpo também. Portanto, faça pequenas pausas, mas evite ficar em apenas um local.

8 – Mantenha o skincare ao chegar em casa

Quando chegar do The Town é essencial que tenha alguns cuidados com sua pele. Por exemplo, remover toda a maquiagem e os produtos que aplicou durante o dia. Além disso, faça um skincare para ter um momento de cuidado.

Garanta que tenha um sabonete específico para o rosto e use cremes que hidratam e cuidam da sua pele após um longo dia de exposição.

9 – Descanse após o The Town

Parece óbvio, mas é essencial que um dia após o festival você descanse. Então, tenha uma boa noite de sono, se hidrate, tenha uma alimentação equilibrada e evite qualquer tipo de esforço físico.

10 – Aprenda a evitar o inchaço nas pernas e pés

É muito comum que durante o The Town você passe muitas horas em pé e isso aumente a probabilidade de retenção de líquidos e inchaço, em especial, para obesos, gestantes, pessoas que sofrem de pressão alta ou que tenham problemas de circulação.

Dessa forma, aposte em uma drenagem linfática ou relaxante um dia após o evento. Além disso, antes de dormir, faça compressas frias e coloque um travesseiro nas pernas para que elas fiquem elevadas ao descansar.