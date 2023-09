Tiffany Haddish aplaude os odiadores que a criticaram por fotografar Shakira no VMA

Tiffany Haddish compareceu ao VMA e fez um show para as câmeras, incluindo um photobombing na sessão de fotos de Shakira depois que ela a perseguiu durante o evento. Como era de se esperar, a notícia chegou às redes sociais e muitas pessoas reagiram negativamente, porém, Haddish tem uma resposta às suas postagens.

Pop Crave postou uma série de fotos e um vídeo onde Tiffany Haddish caminhava apressada atrás de Shakira enquanto ela tirava fotos com fãs e outras celebridades, e então atrapalhou a foto de Shakira com um fã, quase posando como se estivesse no a capa de um álbum de rap.

Tiffany Haddish tinha uma mensagem para todos os seus ‘odiadores’

Haddish escreveu diretamente na postagem de Pop Crave, alegando que “Isso é muuuito interessante para mim. Se você acha que eu [too] É melhor que todos vocês comprem o novo álbum da @shakira!”

Ela continuou, “Esta experiência tem [allowed] para eu perceber o quão verdadeiramente popular eu sou. Agradeço todas as suas opiniões… Obrigado Shana Tova.”

Haddish elaborou: “Quando as pessoas fazem vídeos sobre mim ou falam sobre mim, bem ou mal. Eu só penso: obrigado a todos por me tornarem mais famoso e relevante.”

“Vejo que isso está enlouquecendo o inimigo porque eles realmente querem estar onde estou. Isso nunca vai acontecer”, concluiu ela.

Sua postagem gerou mais reação com os fãs que postaram um vídeo de uma pessoa dizendo “Levante sua bunda, temos que dar o fora daqui agora,” enquanto legendava o clipe “Shakira quando ela viu Tiffany Haddish.” O comediante respondeu com vários emojis risonhos.

Outro usuário do X disse: “Alguém precisa dar um tempo limite para aquela garota, como se ela precisasse ser parada”, e Tiffany também entrou na conversa mais uma vez, respondendo com emojis risonhos.