Tiger Woods caddies para o filho Charlie Woods enquanto ele se classifica para o Campeonato Nacional

Tiger Woods expandiu seu campo de golfe operando como caddie para seu filho Charliejá que o jovem de 14 anos se classificou para o Campeonato Nacional Notah Begay III.

O mais novo Bosque O jogador de golfe tinha 6 anos e menos de 66 anos e venceu sua faixa etária no Last Chance Regional, com Tigre estar lá como mentor.

Charlie marcou birdies em seus primeiros três buracos e mais tarde seguiu com mais três birdies consecutivos para iniciar os nove últimos.

Claramente com disposição para tacadas abaixo do par, ele selou sua vitória no buraco 18 com uma tacada de 2,5 metros para seu último birdie do dia.

“É ótimo. Nós apenas ficamos em nosso mundinho.” Charlie disse sobre o transporte de Tiger.

“Fazemos uma tacada de cada vez. Ele me coloca no meu lugar. Vou falar sobre a próxima tacada inicial e ele diz: ‘Não. Esta é a tacada em que vamos nos concentrar. Concentre-se. Este é o que vamos fazer.’

“Obviamente, este curso é ótimo para mim” Charlie adicionado. “Apenas tome uma dose de cada vez, não pense muito à frente e você só precisa continuar comendo. É isso.”

Tiger Woods trabalha como caddie do filho Charlie em um campo de 18 buracos

Woods de volta a um campo de golfe

Agora com 47 anos, Tiger Woods raramente é visto jogando competitivamente hoje em dia devido a lesões, mas há alguns indícios de que o grande jogador do golfe pode estar pronto para dar um último suspiro à sua carreira profissional.

Ele tem se envolvido lentamente no percurso e, há algum tempo, estava em um campo de treino como anfitrião da Nexus Cup, acertando a bola casualmente.

Ele também estava em turnê com o Medalist, em Júpiter, Flórida, onde treinou durante grande parte de sua carreira.

Ele pode estar pronto para retornar à competição com Charlie no PNC Parent-Child Championship na Flórida.

Programado para 14 a 17 de dezembro, pode ser sua próxima aparição, mas ele prevê perder a maior parte de 2024.