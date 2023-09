Tigre na piscina: o zoológico das estrelas em Dubai por trás do vídeo da pegadinha viral

Co que os atletas gostam Antonio Davis, Fabinho e Alex Telles tem em comum com músicos como DaBaby, Com isso e Akon? Todos eles visitaram Al Buqaish jardim zoológico em Dubai.

O zoológico exclusivo fez sucesso esta semana graças a um vídeo de pegadinha viral onde um treinador lançou um tigre em uma piscina e assustou um grupo de pessoas que estava tirando uma foto.

Assista: Pegadinha do zoológico deu errado! Tigre na piscina

Como o zoológico de celebridades começou em Dubai

Após sua visita, o rapper Xzibit abriu a cortina desta experiência exclusiva depois de enfrentar críticas em seu Instagram comentários.

“(O proprietário) decidiu construir um ENORME santuário para esses animais viverem do seu próprio bolso”, digitou o rapper nos comentários. “Tenho certeza de que a maioria de vocês com comentários negativos não seria tão generoso ou atencioso.”

Ele explicou que quando o Família Real de Dubai propriedade ilegal animais de estimação exóticoshavia muitas pessoas que os possuíam na área, e o zoológico serviu de lar para eles.

Agora Al Buqaish é um destino para celebridades e Viajantes iguais, com agendamentos feitos apenas pelo WhatsApp, segundo sua página no Instagram.

Mais do que acrobacias malucas com tigres

O homem que postou o vídeo viral, Humaid Al Buqaishtem muito mais experiências emocionantes em sua vida maluca.

Outras acrobacias exibidas em sua conta do Instagram incluem alimentar um urso pizza e tomando café da manhã com um leão chamado “Simba”.

Sua vida de carros velozes, animais exóticos e celebridades construiu um zoológico incrível em Dubai.